Ve čtvrtek brzy ráno přijal operační důstojník oznámení o pohřešování staršího muže, který se předešlého odpoledne vydal k posedu do lesa u Tlumačova, ale domů se už nevrátil.
Policisté spustili pátrací akci. Do terénu vyrazily hlídky z Otrokovic i dalších obvodních oddělení, policisté několika oddělení a s různými dopravními prostředky – na čtyřkolkách i na koních, pátrali také z vrtulníku.
Hrdinou se však stal belgický ovčák Kid vedený Romanem Šimoníkem.
„Psovod nejprve u lesa vypátral opuštěné auto, kterým muž odjel z domu. Uvnitř nikdo nebyl. Po chvíli zachytil Kid pachovou stopu a spolu se svým pánem a jedním z členů mysliveckého sdružení se pustili do nesnadného a podmáčeného terénu,“ popsala začátek pátrání policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Chlupatý parťák běžel přes močály, lesem a kukuřičným polem, kde zhruba po 300 metrech zalehl u pušky a dalekohledu.
|
Myslivec se ztratil v lesích na Frýdecko-Místecku, přes resuscitaci zemřel
Pak uběhl ještě několik metrů v náročném terénu, až začal štěkat. „Jeho znamení bylo jasné, hledaného muže našel. Nezbývalo než doufat, že živého,“ uvedla mluvčí.
V kukuřičném poli bezvládně ležel hledaný muž – vyčerpaný a promrzlý, ale živý a nyní už i šťastný. Po dlouhých patnácti hodinách ho konečně někdo našel.
Myslivec vysvětlil, že uklouzl, spadl a nedokázal se už zvednout. Zůstal sám, bez možnosti přivolat pomoc, protože si mobilní telefon nechal v autě.
|
Rodina a policisté hledali stoletého houbaře, našel se i s úlovkem v košíku
„Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení poskytli muži předlékařské ošetření, zabalili ho do izotermické folie, která zajišťuje tepelný komfort, a přenesli ho k vozidlu, kde už čekali záchranáři, kteří muže vyšetřili a převezli do nemocnice,“ dodala Kozumplíková.
Senior neutrpěl vážnější zranění. Větším problémem byla nízká noční teplota, která se pohybovala kolem čtyř stupňů. „Byl hlavně velmi silně podchlazený. Po zajištění na místě byl převezen na urgentní příjem nemocnice. Při pádu utrpěl zhmoždění dolní částí zad a pánve,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková.