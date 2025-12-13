V pátek a přes noc bylo v terénu dohromady více než dvě stě lidí, včetně policistů ze sousedního Jihomoravského kraje. Pátrání v mnohdy členitém a náročném terénu přitom už během dne komplikovala hustá mlha.
„Pátrání pořád probíhá, zatím bez úspěchu. Vyhodnocujeme informace shromážděné v průběhu noci a snažíme se z nich vytěžit maximum,“ sdělila v sobotu ráno iDNES.cz policejní mluvčí Šárka Trnková.
Po vyhodnocení shromážděných stop se policisté rozhodli, že dál propátrávat les není v tuto chvíli důvodné. „V tuto chvíli neplánujeme další rozsáhlejší rojnicové pátrání. Aktuálně probíhají menší pátrací akce na základě obdržených podnětů,“ doplnila policejní mluvčí.
Policisté v noci propátrali několik oblastí, včetně okolí Halenkovic. „Patnácti jednotkami nám pomáhali hasiči, v terénu byli psovodi, kynologové, využívány byly drony i termovize. Pátrání stále probíhá také přímo ve Zlíně, kde byly posíleny hlídky,“ uvedla mluvčí.
Při odchodu z domu měl chlapec na sobě modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici. Měří zhruba 140 až 150 centimetrů. Má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, je hubený a má nápadně plné rty.
Maminka chlapce Soňa Hejhalová sdílela na sociálních sítích Markovu fotografii v bundě, ve které odešel. „Prosím, pokud někde zahlédnete mého syna, dejte vědět. Ten strach o něj se nedá vydržet. Moc prosím o maximum sdílení,“ napsala.
Zda Marek skutečně nastoupil do autobusu a odjel do Zlína, nebo zůstal v Halenkovicích, zůstává nejasné. Policisté sice obdrželi od lidí řadu informací o tom, kde se měl ve čtvrtek ráno pohybovat, často však byly protichůdné.
Obec dobrovolníky koordinovat nebude
Nejen obyvatelé Halenkovic vyjadřují rodině na sítích účast. Vedení obce dalo na své stránky už ve čtvrtek večer výzvu, aby lidé prohledali své nemovitosti, kůlny či stodoly pro případ, že by se chlapec v některém z neobydlených objektů ukrýval.
„V neobydlených objektech by se zdržovat neměl, v tuto chvíli by měly být řádně prohledány majiteli, policií i hasiči. Ale nikdo neví. Jestli se schovává schválně, je možné, že se přesouvá,“ zauvažoval starosta obce Roman Kedruš. „Nyní už není jisté ani to, že z Halenkovic odjel,“ dodal.
Vedení obce je s policií v nepřetržitém kontaktu a čeká na další pokyny.
„Dobrovolníky organizovat nebudeme, není to v našich silách, abychom lidem vysvětlovali, kam jít. Na stránkách obce jsme však po domluvě s policií nově zveřejnili zatím méně prozkoumané oblasti, kde případným dobrovolníkům doporučujeme dál pátrat,“ řekl iDNES.cz v sobotu dopoledne starosta.
