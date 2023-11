Víc květin, zvonkohru a lepší zastávku. Občané řeknou, jak město utratí miliony

„Na velmi frekventované místo navrhujeme doplnit lavičky, hravé prvky pro děti, voňavé květinové a travinové záhony, vodní prvek a umělecké dílo s odkazem na Miladu Horákovou,“ plánuje Ivana Chodúrová, podle níž současná podoba místa nenabízí lidem důvod, aby tam trávili čas.

„Místa pro sezení či zastavení se jsou navržena tak, aby byl zajištěný zajímavý pohled na rozkvetlé záhony či hrající si děti,“ dodala s tím, že práce by vyšly na zhruba dva miliony korun.

Jde o jeden z návrhů, které jsou součástí letošního ročníku projektu Tvoříme Zlín. Vedení města v něm v rámci participativního rozpočtu rozdělí mezi vítězné projekty částku sedm milionů korun.

„Po představení návrhů v Magazínu Zlín následuje veřejné hlasování, které se koná do neděle 26. listopadu prostřednictvím systému Mobilní rozhlas, ale je možné také v kancelářích místních částí na celém území Zlína nebo na www.tvorimezlin. cz,“ shrnula koordinátorka projektu Kateřina Jurášová.

Náměty jsou rozdělené do dvou kategorií. V rámci velkých, které jsou dražší než 750 tisíc korun, lze hlasovat například pro vybudování bezbariérové zastávky MHD Dřevnická. „Je nejbližší zastávkou úrazové a chirurgické ambulance zlínské nemocnice a domů v Broučkově ulici, kde žijí senioři i lidé na vozíčku,“ vysvětlil navrhovatel Vladimír Ledvina.

Nechybí ani koncept revitalizace stávajícího dětského hřiště na Mokré nebo na Severní Vršavě, rekonstrukce zastávky MHD Slunečná na Jižních Svazích směrem z města a její výzdoba graffiti malbou či oprava spojovacího chodníku v ulici Lesní čtvrť III pod gymnáziem. Sportovní hřiště na Zálešné by pak mohlo získat nový tartanový povrch.

Hned dva podněty se týkají okolí budovy divadla Malé scény. Její horní část by se mohla rozšířit, vznikly by zde nové lavičky či umělecké dílo. Nedaleká ulice Díly III by pak mohla mít prodloužená parkovací místa. Stávají tam nejen místní obyvatelé, ale i návštěvníci katastrálního úřadu nebo divadla.

„Ženy při vyndávání kočárků z kufrů vozidel jsou mnohdy nuceny stát ve vozovce, což je při dnešním provozu vozidel v dané lokalitě velmi nebezpečné,“ sdělil iniciátor Jiří Knedla.

Lidé chtějí dobíjecí stanici i pítko

Originální je vize pro Univerzitní park, který by se dočkal doplnění a předláždění. Díky tomu by se tady objevily volnočasové a kulturní aktivity jako například tyč pro šplh a tanec. „Základním principem slova monumental je výhled na budovu 21, proto je do prostoru zakomponovaná vodní plocha (kašna nebo vodotrysk), která má z prostoru vytvořit monumentální malé náměstí. Podobné prvky jsou v evropských moderních městech včleňovány do městského prostoru,“ uvažuje autor David Grygárek.

V menších projektech jsou obsaženy doplnění laviček a pítka u cyklostezky v blízkosti cvičicích strojů na Burešově, ekologická myčka jízdních kol v Bartošově čtvrti, hřiště v Lipové ulici na Letné, chodník k polyfunkčnímu domu Regina nebo instalace zábradlí na konečné zastávce MHD Lesní čtvrť.

Dále zde figurují naučná stezka Po stopách rytíře Miloše, odpadkové koše u laviček v ulicích Středová/Okružní, ohrazení popelnic na tříděný odpad v ulici Krátká a ulici Kotěrova, pítko na hřišti Pod Rozhlednou či pohybové a relaxační centrum v přírodě na Vršavě.

Hlasovat lze rovněž pro revitalizaci mostu na Benešově nábřeží u obchodu, solární multifunkční dobíjecí stanici na elektrokola, taneční zvonkohru, vybudování zpevněné stezky u Boněckého rybníku či výsadbu cibulovin okolo cyklostezky v místní části Podhoří.