Matějova poslední jízda? Mašina musela do muzea, na opravu chybí peníze

Parní lokomotiva Matěj má za sebou bezpočet slavnostních vyjížděk a železničních akcí. Před pár dny ji ale z Valašského Meziříčí odvezli do muzea Českých drah ve středních Čechách, kde se stane exponátem.

„Byly to smíšené pocity. Vybavovaly se nám roky práce, nekonečné hodiny údržby, obětování osobního života,“ popsal jednatel Valašské společnosti historických kolejových vozidel Jiří Dobiáš.

„Nejhorší ze všeho je ale loučení. Ten moment, kdy si řekneme, že je po všem. Můžeme si pobrečet, ale nic víc s tím neuděláme,“ povzdychl si.

Lokomotivě 433.002, pro niž zlidověla přezdívka Matěj, loni vypršela technická způsobilost kotle, a nemohla tedy dál jezdit po kolejích. Ukázalo se, že oprava přes sedmdesát let staré mašiny by stála okolo sedmi milionů korun. Peníze proto začal shánět Zlínský kraj i valašská města, kam Matěj při speciálních akcích zajížděl.

„Spolu s Rožnovem a Vsetínem jsme deklarovali, že jsme schopni z rozpočtu vyčlenit každý půl milionu korun. Další příspěvek přislíbil hejtman Jiří Čunek. I tak to ale bylo málo a potřebnou částku se nepodařilo dát dohromady,“ řekl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Podle něj by se měl na opravě primárně podílet majitel lokomotivy, kterým je Národní technické muzeum. To však už dříve avizovalo, že potřebné peníze nemá.

Stále však zůstává naděje, že se Matěj na železnici v regionu ještě v budoucnu objeví.

„Jednání budou pokračovat. I pan hejtman slíbil, že osloví s žádostí o pomoc ministerstvo kultury. Vynasnažíme se dostat Matěje zpátky,“ naznačil starosta Stržínek.

Lidé z regionu však o parní mašinu nepřijdou. Nadšenci, kteří se dlouhá léta starali o Matěje, si ze středních Čech přivezou náhradu. Bude jí lokomotiva 423.041. Přezdívá se jí Velký bejček a má rok výroby 1924, čili je ještě starší než Matěj.

„Nedá se říct, že by na tom byla technicky lépe. Jen má to štěstí, že má lokomotivní kotel po prohlídce, a je tedy provozuschopná,“ řekl Dobiáš, podle něhož čekají železniční nadšence ještě desítky hodin práce v depu, aby lokomotivu vyladili. Už letos by se pak mohla ukázat na akcích pro veřejnost.

„Budeme si na ni muset zvyknout, přistoupíme k ní poctivě. Ale už v tom asi nebude takové srdcařství jako s Matějem. Přece jen jsme ho měli od roku 1986 a vystřídaly se na něm generace dobrovolníků,“ uzavřel Dobiáš.