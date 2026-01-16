Pokud jde o parkování, ceny se nemění plošně, ale jenom někde a v průměru o 10 korun. Na parkovišti v Gahurově ulici stála první půlhodina 10, teď je to 20 korun, první hodina byla za 20, nově je za 30 korun. Druhá byla 30, teď je za 40 korun.
Na parkovišti Březnická se sazba do 15 hodin zvedla z 50 na 70 korun. Nad Tržnicí a pod Velkým kinem zůstává první půlhodina zdarma, druhá je dražší o deset korun. Cena následující hodiny se zvedla o stejnou částku.
Na parkovištích s automaty, například na Zarámí, v Kvítkové, Hradské či Lorencově ulici se zvedla cena druhé hodiny o 12 korun. V Sadové ulici o 6 korun.
Podle radního pro dopravu Václava Kováře se město zaměřuje na místa, která jsou dlouhodobě velmi obsazená a je třeba na nich zvýšit obrátku vozidel.
„Naším cílem není řidiče zatěžovat, ale nastavit pravidla tak, aby parkovací místa byla dostupnější a řidiči měli větší šanci zaparkovat v rozumné vzdálenosti od svého cíle,“ zmínil Kovář.
Městu jde především o zachování zvýhodněného krátkodobého parkování. „Zároveň dochází k navýšení sazeb při delším parkování, jehož účelem je motivovat řidiče ke kratšímu využívání parkovacích míst,“ podotkl ředitel technických služeb Jakub Černoch.
Na placení dohlédne speciální auto s kamerou
Když radnice zprávu zveřejnila na sociálních sítích, většina reakcí pod ní byla negativní. „Místo, abychom postavili parkovací dům nebo podzemní garáže, tak jenom zdražíme už tak drahé parkovné,“ postěžoval si jeden z diskutujících.
„Město nepostaví další parkovací místa, ale hlavně že zdraží ta stávající,“ poznamenal další. Město parkovací domy chystá a někde je staví. Kritiku odmítá. „Kritika je neopodstatněná. Bez regulace parkovného by parkoviště nefungovala,“ vzkázal ředitel technických služeb.
Projevilo se to podle něho před dvěma lety, když město zvýšilo cenu pro krátkodobé stání v obědový čas na parkovišti nad Tržnicí. V tuto dobu bývalo plné a auta stávala v řadě před závorou a brzdila provoz až na hlavní silnici u Kongresového centra. Po zdražení se situace zlepšila.
Motoristé musejí počítat i s tím, že jejich poctivost při placení bude kontrolovat speciální vůz technických služeb. Má zefektivnit dohled nad parkováním, zlepšit dostupnost volných míst a ulehčit práci městské policii.
„Nejde o žádný hon na řidiče. Naopak chceme, aby systém parkování fungoval férově pro všechny. Díky kamerovému autu bude kontrola rychlejší, přesnější a hlavně bez zbytečného zatěžování lidí v terénu,“ zmínil Černoch.
Vozidlo je vybavené sadou kamer a softwarem, který dokáže rozpoznávat registrační značky. Během jízdy porovnává data s databází zaplaceného parkování. Dokáže prověřit tisíce vozů denně. Podobná auta jezdí v Brně, Olomouci či Praze.
Také tento počin si však vysloužil kritiku. „Technické služby se mají starat o čistější Zlín a místo toho si budou hrát na policajty. Super. Co takhle se naučit pořádně opravovat cesty? “ uvedl jeden z debatérů na Facebooku. „Tak aspoň v něčem doháníme Čínu. Kamera na každém rohu, všichni pod dohledem,“ přidal se další.
20. března 2024