Zaparkovat v centru Zlína je pro řidiče problém, v plánu jsou i modré zóny

Starší paní vchází do sídla Městské policie ve Zlíně a jde zaplatit k přepážce pokutu. Přitom vysvětluje, že špatně zaparkovala poblíž polikliniky, protože nutně potřebovala jít k lékaři a neměla kde jinde auto odstavit.

I takové situace nastávají poté, co město uzavřelo velké parkoviště u Březnické ulice. „Většina tam parkovala dlouhodobě. Do hodiny a půl to bylo 36 procent řidičů,“ upřesnil ředitel technických služeb Jakub Černoch.

Zbytek byli většinou lidé odjinud, kteří do Zlína přijížděli za prací. A ti dnes parkují na okolních nejbližších parkovištích, která jsou zejména přes poledne plná. Výrazně více aut než dříve stojí také v okolních čtvrtích, zejména na Letné, kde je za to pokutuje městská policie.

„Městská policie řeší kvůli dopravnímu přestupku mezi 30 až 60 lidmi denně, což je hodně. Dříve to bývalo o 20 méně,“ zmínil ředitel zlínských strážníků Milan Kladníček. „Nesouvisí to však pouze s uzavřením parkoviště, ale i s tím, že je Zlín přeplněný auty,“ doplnil.

Motorista může za špatné parkování dostat pokutu až 2 tisíce korun, strážníci ale nejvyšší sazby většinou nevyužívají. Záleží i na tom, jestli jde o opakovaný prohřešek. Prakticky denně reagují na telefonáty obyvatel Letné, kterým auta parkují pod okny baťovských domků. Navíc na úzkých cestách, kde by měli mít šoféři k dispozici tři metry, aby projeli.

„Zastavují tam, kde je úzká komunikace a nejsou splněny podmínky pro parkování. Oblast v okolí jednoho kilometru je teď přeplněná. Řidiči si hledají místa, kde mohou vozidla odstavit,“ přiblížil Kladníček. „Scházejí velká záchytná parkoviště,“ upozornil.

Město dokončuje velké odstavné parkoviště v Přílukách, další chystá v Malenovicích a poblíž Vršavy.

Jako když se hraje hokej

Nejvíce to aktuálně odnáší Letná, kde je situace o to složitější, že se tam opravuje Kotěrova ulice. „V první třetině Letné směrem od centra auta parkují podél cesty na všech volných místech,“ popsal obyvatel Letné Ondřej Slováček. „Už předtím se tady nedalo parkovat, teď je to ještě horší. Připomíná to situace, kdy se hraje hokej.“

Když se hrávají na nedalekém zimním stadioně mistrovská utkání, bývají pravidelně parkovací místa v okolí plná.

Více aut teď stává také v oblasti Nad Ovčírnou a v okolí náměstí T. G. Masaryka až k lyžařskému svahu, kde jsou zejména placená místa. „Častěji do těchto lokalit jezdíme a kontrolujeme to,“ vzkázal motoristům Kladníček.

Pokud jde o placená parkoviště, nejplnější teď bývá to, které je nejblíž, tedy pod Velkým kinem. Zejména kolem poledne je tam často nemožné zaparkovat, auta čekají u vjezdu před závorou, až se místo uvolní.

Podle údajů technických služeb byla ještě v únoru v poledne jeho obsazenost mezi 60 a 70 procenty. Teď je mezi 95 až 100 procenty. První hodina je tam zdarma, každá další stojí dvacet korun. Ostatní městská parkoviště jsou dražší.

„Nemyslím si, že by to bylo kritické,“ poznamenal Černoch. „Ideální by ale bylo, kdyby bylo parkoviště trvale zaplněné z 90 procent a vždycky tam bylo volné místo. Teď se stává, že tam není.“ Dlouhodobě je velmi vytížené i sousední parkoviště pod Obchodním domem, jeho obsazenost se také blíží 100 procentům.

Město plánuje zavedení modrých zón

„Řidiči se pravděpodobně přesunuli na ostatní parkoviště na území města, která bývají oproti minulosti plná již od brzkých ranních hodin,“ podotkla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. „Věříme, že část z nich začala k přepravě využívat městskou hromadnou dopravu.“

Úplně plné však nebývá podle Černocha další větší městské parkoviště, naproti divadlu. Pro motoristy, kteří stávali u Březnické ulice, to je už zřejmě daleko. V docházkové vzdálenosti je spíše parkoviště u Gahurovy ulice nad autobusovým nádražím, v baťovském areálu je také větší odstavná plocha společnosti Cream.

Přijíždějící motoristé se mohou orientovat podle elektronických tabulí u silničních vjezdů do města, kde jsou informace o tom, kolik volných míst na městských parkovištích je.

„Nemáme povinnost zajišťovat parkování pro mimozlínské řidiče. Naopak chceme jít směrem modrých zón, abychom ochránili obyvatele, kteří zde žijí,“ zmínil zlínský náměstek primátora přes dopravu Michal Čížek.

Složitá situace s parkováním bude trvat téměř celý rok. Po opravě křižovatky ulic Březnická a Mostní by mělo na místě uzavřeného parkoviště vzniknout menší, s kapacitou kolem čtyřiceti míst.

Během opravy se navíc Březnická ulice od dubna změní na jednosměrnou, po níž se bude dát jenom z města odjíždět. Do Zlína se bude jezdit přes Kudlov. Toto omezení bude platit do konce října.