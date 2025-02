První auto zdarma, druhé místo za peníze. Ve Zlíně řeší parkovací zóny

V Salesiánském klubu mládeže na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, kde žije téměř 30 tisíc lidí, se sešlo asi padesát obyvatel. Přilákala je debata o modrých zónách, které chce město zavést od roku 2027. I pro Jižní Svahy je to zásadní změna, protože mnoho lidí mívá problém večer před bytovým domem zaparkovat, protože nenajde volné místo.

„Nepřišli jsme se hádat, ale vysvětlit, proč chceme modré zóny zavést a proč jsou stěžejní pro to, aby se zlepšilo parkování ve Zlíně,“ řekl náměstek primátora přes dopravu Michal Čížek.

Většina přítomných lidí se zavedením zón souhlasila, někteří dokonce chtěli, aby začaly fungovat ještě dříve. Jiní byli proti, ke konfrontační výměně názorů ovšem nedocházelo.

Podle nového systému se město rozdělí na čtyři zóny, kde budou podmínky pro parkování různě přísné. Nejtvrdší budou v centru (červená zóna), měkčí v širším středu (zelená) a nejměkčí na okrajových sídlištích, jako jsou Malenovice či Jižní Svahy. Ještě jiný režim bude v baťovském areálu (žlutá zóna), kde město nevlastní moc parkovacích stání.

Přednost má krátkodobé stání a místní obyvatelé

Radnice tak chce upřednostnit krátkodobé stání před dlouhodobým a místní obyvatele před lidmi odjinud. „Naším cílem je, aby Zlíňáci měli přednost a návštěvníci možnost. Za parkování budou platit,“ upozornil projektant Karel Říha, který městu se zavedením modrých zón pomáhá.

Na Jižních Svazích by se neplatilo přes den, například od 7 do 16 hodin. Za peníze by bylo stání večer a v noci, částka ještě není určená. Avšak rezidenti by měli parkování pro jedno auto zdarma, za případné další by si platili.

„Je možné garantovat na deset let, že se nebudou vybírat poplatky? “ ptal se Radek Martinec, který je předsedou bytového družstva v části Podlesí.

„Asi ano,“ odpověděl Čížek. „Má to ale doběh, někdo se usnese znovu a může se to změnit. Naším cílem ale je, aby první auto bylo zdarma všude,“ ujišťoval.

Martinec se zeptal i na to, zda by bylo možné Podlesí vyjmout ze systému, protože se zónami tamní obyvatelé nesouhlasí. „Jde to, ale garantuju vám, že do roka a do dne budete prosit o to, abyste tam byli zpátky,“ reagoval Čížek.

Jsme pro modré zóny, hlásí obyvatelé

Podle něho se do míst bez regulace přesunou auta z lokalit, kde se bude platit. I proto chce zavést všechny zóny současně.

Jinak než na Podlesí to vidí lidé z okolí budovy Univerzity Tomáše Bati v ulici Nad Stráněmi. Studenti tam zabírají místa také v sousedních ulicích a místní nemají kde parkovat.

„Jsme pro zavedení modrých zón,“ řekla tamní obyvatelka. Upozornila, že se v oblasti bude kolaudovat vícepatrový bytový dům, což podle ní situaci ještě zhorší.

„Co máme dělat dva roky do zavedení modrých zón? Chápu, že to musíte připravit, ale pro nás to teď není řešení,“ postěžovala si.

Čížek připustil, že by parkování v okolí univerzity mohlo mít ještě přísnější podmínky a že by se do té doby možná dala situace vyřešit dopravními značkami.

Obyvatel z nedaleké Slunečné ulice si postěžoval, že na jednom místě dlouhodobě stojí BMW se slovenskou poznávací značkou. Navrhoval, aby každý rezident dostal kartičku, kterou by položil za sklo vozu. „Okamžitě by se vidělo, kdo zneužívá parkoviště,“ byl přesvědčený.

„Budeme se to snažit aplikovat tak, aby to odpovídalo 21. století,“ nastínil Čížek.

Na parkování dohlédne auto s kamerami

Poctivost parkování bude kontrolovat auto s kamerami, které bude porovnávat poznávací značky a oprávněnost toho, zda mohou na místě stát. Za hodinu dokáže vyhodnotit stovky až tisíce značek. A ti, co podmínky poruší, dostanou pokutu. Klidně i opakovaně.

„Nemusíte dělat sousedské hlídky, k papírové formě se nechceme vracet,“ dopověděl Čížek.

„Máme v ulici 64 parkovacích míst, a pokud tam bude značka, tak si to dokážeme ohlídat, nebo se dá upozornit policie,“ ozval se další obyvatel ulice Nad Stráněmi.

„Musí to být řešeno systémově, nevyřeší to několik hlídek městské policie,“ zareagoval ředitel zlínských strážníků Milan Kladníček.

„Absolutně s tím nesouhlasím,“ ozval se obyvatel Budovatelské ulice. „Z 90 procent u nás parkují lidé, kteří tam bydlí. Bude to pro nás komplikace, ale chápu, že studenti by se tam přesunuli.“

Lidé se ptali i na to, zda musejí auto vlastnit, pokud ho budou před domem parkovat, případně jestli může být i služební. Odpověď zněla, že majitelé být nemusejí, ale potřebují minimálně čestné prohlášení o užívání vozu. Za podobných okolností je možné parkovat i firemní auto. Mělo by se to dát jednoduše vyřešit přes webovou stránku.

Někteří také požadovali, aby město stavělo více patrových parkovišť. Podle Čížka už ale na Jižních Svazích není místo. Navíc jsou drahé, v řádech stovek milionů. „Budovat je pro studenty, kteří můžou jezdit MHD, nemá logiku,“ vysvětloval Čížek. Město se podle něj zaměřuje na záchytná P+R parkoviště na okraji Zlína, odkud se dá do centra dostat vlakem či trolejbusem.

