Památky lákají na středověké koledy i prostřené tabule arcibiskupského dvora

Během následujících dvou víkendů mohou lidé zažít například speciální prohlídky kroměřížského Arcibiskupského zámku. Namísto klasických sezonních tras jim průvodci ukážou svátečně vyzdobené sály prvního patra, včetně Letního bytu, známého například ze slavného filmu Amadeus. Ten bývá pro veřejnost běžně nepřístupný.

„Otevírá se jen při mimořádných událostech, a tak budou tyto prostory překvapením i pro znalce arcibiskupského zámku,“ láká Karolína Kovaříková ze správy zámku.

Prohlídky dokreslí i vánoční hudba. „Prohlídky budou prolnuty tematikou zvyků, tradic a jejich původu,“ nastínil ředitel zámku Jiří Uhlíř.

Kromě dobové výzdoby budou v zámku k vidění i svátečně prostřené tabule, které ukážou, jak stolovali zástupci knížecího a arcibiskupského dvora. Novinkou je doprovodný program na nádvoří s vánočním jarmarkem, zámeckou kavárnou, fotokoutkem a sobotními tvořivými dílnami.

Adventní okénko v Květné zahradě

Zájemci se dostanou i do expozice Gardistka v Mlýnské bráně nebo do zámecké věže. „V jejích prostorách se nachází Klenotnice, kde budou kromě obrazu svaté Barbory, která je s adventem úzce spjata, vystaveny další klenoty v podobě historicky významných exponátů,“ zmínil Uhlíř. Otvírací doba zámku je o víkendech 10 až 18 hodin.

Kam za půvabnými betlémy

Už tradičně je ve Zlínském kraji možné v období okolo Vánoc navštívit výstavy rozličných betlémů. Ten vůbec nejznámější mají v Horní Lidči. Mechanická, ručně vyřezávaná scenérie s pohyblivými figurami ukazuje mimo jiné známá místa ve Zlínském či sousedním Trenčínském kraji. Zážitková expozice je otevřena denně mimo pondělí. Nevšední výstavu betlémů letos připravila i vsetínská Masarykova knihovna. Ve výlohách místních obchodů, zámku či staré radnice se objevily novodobé i historické betlémy ze soukromých sbírek. Jejich prohlídku si lidé mohou zpestřit doprovodnou hledací hrou s kartičkami či mobilní aplikací. Speciální betlémovou diorámu z vlněného rouna na téma Život Ježíše Krista je možné vidět až do 5. ledna v arkádách holešovského zámku. Dílo vytvořila Ivana Langrová z vlny z vlastních ovcí.Vyrobila stovku lidských figurek a pětadvacet zvířat. Od Štědrého dne do Nového roku budou k vidění i betlémy v kapli vizovického zámku. Vystavena tu budou díla ze sbírky místního katolického faráře Vladimíra Mrázka, doplněná o kmenové zámecké betlémy. Až do konce ledna je možné zhlédnout unikátní plastiky inspirované gotikou i lidovým uměním v galerii v Ostrožské Nové Vsi.

Návštěvu kroměřížského zámku mohou lidé spojit i s výletem do Květné zahrady, kde bude až do neděle otevřeno takzvané adventní okénko. Jde o fotokoutek, kde si lidé mohou pořídit snímek v zimní atmosféře a použít ho třeba jako PF 2025. Ve velkém skleníku je vystavený vánoční stromek a v Palmovém skleníku s vonícími citrusy zase návštěvníky naladí tematická výzdoba v okéncích.

Některé další památky otevřou až během vánočních svátků. Například program na vizovickém zámku začne 24. prosince a potrvá do Nového roku.„Kromě betlémů mohou návštěvníci zhlédnout výstavu Zásluhou Heřmanovou, která byla zpřístupněna začátkem sezony, a to při příležitosti 250 let od úmrtí zakladatele zámku Heřmana Hannibala z Blümegenu,“ popsala Dagmar Šnajdarová s kroměřížské pobočky Národního památkového ústavu.

Ve výstavních prostorách zámku bude mimo tuto výstavu k dispozici i veselý fotokoutek. Nebude chybět ani zdobení stromu v prvním zámeckém průjezdu.

Už tradičně se 26. prosince návštěvníkům zpřístupní i hrad Buchlov. „Nádvořím budou znít středověké koledy a v každou celou hodinu se odehraje malé divadelní představení živého betléma s klaněním tří králů,“ sdělila Šnajdarová.

Mimoto čeká na zájemce i domácí zabijačka s ochutnávkou, vánoční punč nebo čaj z buchlovské lípy.

Lití olova a zdobení perníčků

Aktivně si užít předvánoční čas mohou i návštěvníci muzeí. Tradičně největší předvánoční akci pořádá Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vánoční jarmark ve skanzenu, který je v plánu na tento víkend, tradičně láká tisíce lidí. Mohou se těšit na stovku lidových výrobců nabízejících kromě dekoračních předmětů i hudební nástroje, zuberské metly, včelí produkty, hračky a další sortiment.

Po oba dny budou k vidění expozice ve Valašské dědině. „Zájemcům představíme vánoční zvykosloví, jako je lití olova a pouštění lodiček, zazpíváme si koledy ve staré škole a hospodyně nás naučí péct a zdobit perníčky,“ pozval ředitel muzea Jindřich Ondruš.

V Bartošově expozici zlínského muzea je až do 5. ledna otevřena výstava dobových pohlednic Radujme se, veselme se.

Muzeum Kroměřížska má zase denně otevřené samoobslužné dílny, kde si mohou návštěvníci sami vyrábět vánoční dekorace. Rozšířenou tradiční vánoční dílnu tu pořádají tuto sobotu, příští středu pak muzeum představí program Vánoce ve světě, kde se zaměří na to, jak svátky slaví v pěti různých zemích.

Nejrůznější techniky zdobení vánočních baněk si tuto sobotu mohou přijít vyzkoušet zájemci do zámku v Lešné u Valašského Meziříčí.

Od pondělí do středy pak potrvá předvánoční program ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Kromě prohlídky aktuálních výstav si tu hosté budou moci vyzkoušet modrotisk, výrobu vizovického pečiva, panenek z kukuřičného šustí či ozdob z korálků.