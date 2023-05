S blížícím se létem lidé ztrácejí zájem o palivové dříví, cena klesá

„Zájem je pořád, nedá se to ale srovnat s loňským rokem. To byla vzhledem k cenám plynu a elektřiny extrémní poptávka. Teď je zhruba poloviční,“ potvrdila Markéta Hajduková, spolumajitelka společnosti Woodmark, která sídlí v Bučovicích, má pobočku ve Starém Městě a prodává palivové dříví.

Loni v listopadu tam stál skládaný metr bukového dřeva o délce polínek 25 centimetrů 4 200 korun, dnes je to 3 090 korun. Přitom cena na začátku minulého roku byla kolem tisíce korun za kubík. „Ještě zdaleka se neblížíme původním cenám, pokles je zhruba poloviční,“ poznamenala Hejduková. „Jestli se na ně může vrátit, nevím. Uvidíme v létě.“

Pokles cen dřeva souvisí s tím, že se zlevnila elektrická energie i plyn. Loni na podzim se navíc objevovaly informace, že plynu může být nedostatek, pokud bude tuhá zima. To vše přimělo lidi investovat do dřeva.

„Lidé, kteří brali 5 metrů dřeva, berou opět 5 metrů, neberou 15 nebo 20 metrů. Uklidnilo se to, bláznivá doba pominula,“ konstatoval prodejce dříví Bohumil Zbranek z Ratiboře, který aktuálně prodává skládaný metr buku o délce polínek 25 centimetrů dokonce jen za 2 200 korun. „Lidé měli strach, že si nezatopí, že si nepustí plyn, nebude elektřina, tak se zásobili dřevem za jakoukoliv cenu,“ připomněl.

Ke konci minulého roku někteří prodejci dokonce lidem rozmlouvali, ať drahé dřevo nekupují, že se jim to nevyplatí a je s tím spojená práce. Teď si myslí, že řada obyvatel s topením dřevem skončí, protože je to pracnější než si pustit radiátor. „Musíte přikládat i vysypávat popel, což někomu přijde moc náročné,“ všiml si Zbranek.

Podle něho se dřevo už letos příliš zlevňovat nebude. „Jestli to lidé koupí dnes, nebo za dva měsíce, tak to podle mě vyjde na stejno,“ řekl Zbranek. „Většina prodejců musí nákup suroviny, z níž štípe polena, udělat do konce března, maximálně do půlky dubna. Pak je omezená možnost nákupu.“

Podle Hejdukové však další zlevnění ještě přijít může. Ten, kdo s nákupem na zimu vyčká, by tak ještě mohl ušetřit, i když jistotu nemá. „Čím levněji dřevo nakupujeme, tím více pak můžeme snižovat ceny zákazníkům,“ nastínila Hejduková. „Konkurence je teď velká, protože se loni objevilo hodně prodejců dříví, i těch drobnějších, co si mohou dovolit dát nižší cenu.“

Prodejci snížili ceny i díky tomu, že levněji prodávají své zboží zpracovatelé dřeva, ve Zlínském kraji jsou to hlavně Lesy ČR a Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL).

„Máme za sebou první kvartál, kdy vyhodnocujeme ten předchozí a upravujeme cenovou strategii. Nicméně již na začátku letošního roku jsme snižovali ceny palivového dříví v závislosti na druhu dřeviny od deseti do třiceti procent,“ nastínila mluvčí ALSOL Dagmar Obšilová.

Lidé se dřevem předzásobili

Producenti dřeva mění cenu i pro takzvanou samovýrobu, kdy si lidé mohou přímo u nich nakoupit dřevo ze stromů, které si po konzultaci pokácí nebo vyberou ve skladu. Lesy ČR měly do loňského dubna ceny od 100 do 1 200 korun za metr krychlový. Od letošního dubna zlevnili dříví ze skladů o 250 až 300 korun za kubík, zejména kvalitnější kulatinu.

„Letošní snížení cen souvisí s menším odbytem dříví, což si vysvětlujeme zvýšenou poptávkou po dříví koncem minulého roku, a tedy předzásobením zpracovatelů, zřejmě kvůli nejistotě na energetickém trhu. Aktuální nižší poptávka souvisí také s blížící se letní sezonou,“ vysvětlila mluvčí Eva Jouklová. „Současná cena palivového dříví je každopádně nyní srovnatelná s cenami jiných paliv,“ upozornila.

V případě ALSOL se pohybují ceny od 100 do 900 korun, v poslední době je neměnily. „Naším cílem je držet dlouhodobě cenu za samovýroby na nízkých cenových hladinách, aby palivové dříví bylo dostupné i pro ty, kteří si nemohou dovolit již zpracovanou variantu,“ poznamenala Obšilová.

Největší zájem je tradičně o tvrdé dříví buku a dubu, ty se však ve velkém těžily od podzimu do jara, takže k dostání je více měkkého dřeva listnatých stromů. Prodejci navíc upozorňují, že loni většinou vyprodali zásoby, takže nakupují čerstvé dřevo, které ještě musí schnout.