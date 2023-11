Nejhorší rok v historii, bědují páleničáři. Lidé vyrábějí kořalku i z kompotů

Na tom, že takto mizerný rok ještě nezažili, se shodují všichni oslovení provozovatelé pálenic.

„Před třemi lety jsme pálili i v noci, loni už ne a letos ani přes den. Ve velké oblasti kolem Zlína není ovoce,“ konstatoval páleničář Lubomír Chalupa z Březnice. „Pálí se jenom ovoce, co si lidé nakoupili, ze svých stromů nic nemají. Je toho ale velmi málo. Historicky jde o nejhorší rok,“ zdůraznil.

„Pálím pětašedesát let, a tak špatný rok jsem za celý svůj život nezažil,“ poznamenal jeho kolega Bohdan Žákovský z Lukova. „Sadaři nemají tak špatnou úrodu, ale drobní pěstitelé doplatili na špatné počasí, kvůli kterému se ovoce neurodilo.“

Úrodu meruněk zničily jarní mrazíky. Deštivé počasí a nízké teploty pak ovlivnily i kvetoucí švestky, jabloně a hrušky. Problémy byly často s opylováním. Výsledkem je mizerná úroda.

Lidé smíchají všechno, co mají

Petr Vinklárek z okrajové části Zlína neměl žádnou úrodu. A tak nakoupil několik desítek kilo moldavských švestek a ze sklepa vzal kompoty, většinou brusinkové, které dal do samostatného kvasu. Přidal vodu a cukr.

„Známí mi říkali, ať z kompotů nepálím, ale pálenka z nich není vůbec špatná,“ říká Vinklárek. „Myslím si, že pálit se dá v podstatě z čehokoliv,“ dodal.

„Je to běžné, že lidé dávají kompoty do kvasu. A nemusí to být nedostatkem ovoce,“ zmínil Chalupa.

České zákony zakazují nákup ovoce na pálení, které je možné jen z vlastní úrody. Lidé i proto často mají také mixy, tedy kvas, v němž jsou různé druhy ovoce, které se na jejich stromech nakonec udrželo.

„Lidé vozí převážně mixy, dají tam švestky, jablka, všechno, co mají,“ potvrdil páleničář Vladimír Hanák z Přílep.

Různé druhy ovoce často doplní kupovaným, aby jim to vyšlo na jeden dva plné kotle. Každý podle svých představ.

Zdraží slivovice, nebo se začne víc pít rum?

Nedostatek švestek může mít dopad na cenu slivovice na černém trhu, kde dnes litr stojí kolem 400 korun. Anebo může nastat situace, že lidé budou víc pít jiný tvrdý alkohol. „Půllitr rumu či vodky stojí v supermarketu sto korun. Lidé to kupují ve velkém. I hospodští, pro něž je to levnější,“ všiml si Žákovský.

Podle něho není poptávka po slivovici zase tak velká, aby se cena mohla vyšplhat ještě výš. Pak už by byla zřejmě neprodejná. „Když nebude jednu sezonu slivovice, tak ji někdo může zdražit. Třeba se ale bude kupovat jiný alkohol, víno nebo rum,“ připouští Chalupa.

Je třeba však také počítat s tím, že slivovice má ve Zlínském kraji velkou tradici a někteří zdejší obyvatelé si nedovedou představit rok, aniž by ji vypálili. „Pro určité lidi je to důležité, je to zdejší folklor, když si můžou se sousedem vyměnit vzorek. Nemusí toho být moc, stačí málo,“ zmínil páleničář Jan Svízela z Kelníků.

„U nás je to univerzální nápoj, který pijí skoro všichni. Navíc je to platidlo,“ upozornil Hanák. Lahev slivovice se často používá místo peněz jako odměna za nějaké služby.

Sezona bude krátká a smutná

Za dobrých roků byly pálenice otevřené až do následujícího jara, letos to tak určitě nebude. Skončí už letos. V tuto dobu už měly za sebou září a říjen, kdy fungovaly často i v noci a o víkendech. Dnes jsou otevřené jenom pár dní v týdnu, když zavolá zákazník s kvasem.

„Je to všude stejné, pálíme dvakrát za týden. Normální roky by se pálilo denně, i v sobotu a v neděli. Teď ale není co pálit. Pracuju v pálenici přes čtyřicet let, ale něco takového jsem nezažil,“ přiznal Hanák.

„Objednávky nemám téměř žádné, pálím tři dny v týdnu, většinou na zavolání,“ přiblížil Žákovský.

V Kelníkách dokonce letošní sezonu ještě nezahájili, plánují to na 10. listopadu, což je také mimořádné. „Páleničářská sezona bude krátká a smutná, každý rok ale nemůže být posvícení,“ říká smířlivě Svízela.

Ovšem ani poslední roky nebyly příliš dobré. Otázka je, jaký bude ten příští. Letos si stromy odpočinuly, takže by mohly být další rok plné síly. Klíčovou roli však opět sehraje počasí.

Letošek pro pálenice znamená i finanční ztráty. „Asi žádný výdělek nebude. Je to bída. Navíc máme budovu v nájmu. Ale nejsme na tom zase tak špatně, abychom to nezaplatili,“ věří Chalupa. „I když bude ztráta, pokryje se z minulých let, likvidační by to být nemělo,“ doufá Žákovský.

Jubilejní 25. akademický košt slivovice na zlínské Fakultě technologické (3. února 2023):