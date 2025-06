„Škody jsou hlavně u meruněk a jablek, i s trnkami je třetina úrody zasažená kroupami,“ shrnul Marčík.

Část meruňkového sadu má pokrytou sítěmi, které hodně pomohly. Jejich účinnost však nebyla stoprocentní, protože leží na korunách stromů. Když dopadající kroupa zasáhne plod, může ho nenávratně poničit.

„Když je plod narušený, začne druhý den hnít. Musí se ošetřit fungicidinem, což je postřik, aby se nákaza a houby nemnožily,“ přiblížil Marčík.

Úroda meruněk přitom po dvou bídných letech, kdy květy či malé plůdky poškodily mrazíky, vypadala na jaře velmi dobře. Teď nad ní visí otazník. „Nevím ještě, kolik ovoce vyhodíme a kolik prodáme,“ nastínil Marčík.

A když půjdou poškozené meruňky do prodeje, jejich cena bude nižší. „I jen kosmetická vada může mít vliv na prodej. Když chce někdo pěkné meruňky, chodí je nakupovat do obchodních řetězců. Kdo chce ovoce bez chemie, tečka na plodu mu nevadí. Dá se nožem vykrojit,“ míní ovocnář Jiří Karger z Nětčic.

Kroupy už přicházejí pravidelně

Nedávné kroupy zasáhly také sady Rostislava Kubáčka ze Střílek, kde to odnesla hlavně jablka. Nejsou sice úplně zničená, ovšem z krásných konzumních plodů budou z větší části jenom ty na mošt. Kroupy přirovnal velikostí k vlašským ořechům a domnívá se, že se stávají běžným přírodním jevem.

„Jsem přesvědčený, že je to trend, který bude jen zesilovat,“ obává se Kubáček. „První sad jsme vysazovali v roce 1992 a za zhruba pětadvacet let přišly kroupy dvakrát třikrát. Poslední čtyři roky ale pravidelně. To už není náhoda,“ nepochybuje.

Navíc to bylo vždy v první půlce června. Podle Kubáčka jsou jediným způsobem ochrany sítě, ačkoliv jde o investici, která není zanedbatelná. Náklady na zakrytí hektaru sadu odhadl na 250 až 300 tisíc korun, plus opěrné konstrukce, aby síť neležela přímo na stromech. Ve Střílkách má dvanáct hektarů jabloní.

„Asi to bude jen o tom, jak velký úvěr nám bude banka ochotna poskytnout. Jinak není moc co zvažovat. Když tam sítě nedáme, úroda nebude,“ tuší Kubáček.

Pojištění by v jeho případě bylo příliš drahé a třeba i nemožné, protože riziko poškození podle něho už téměř hraničí s jistotou. Kroupy mu poničily až 80 procent úrody jablek. „Jestli je budeme sami moštovat, nebo je prodáme, to ještě uvidíme. Takových jablek bude ale letos podle mě moc, tudíž jejich cena bude prachbídná,“ obává se Kubáček.

Sítě jsou pro sady podmínkou

„Kdo zakládá sady, jsou pro něho sítě a závlaha už podmínkou. Situace v ovocnářství není dobrá,“ poznamenal Jaromír Tabarka, který se stará o sady Lukrom plus v Buchlovicích.

Rostou tam i meruňky, jež jsou jen drobně poškozené od krup, které spadly začátkem dubna. Velké kroupy z nedávné doby se místu vyhnuly. „Jsme rádi, ale léto ještě není u konce,“ poznamenal Tabarka.

Všichni pěstitelé si uvědomují, že kroupy mohou prakticky kdykoliv přijít znovu. „Určitě se to může zopakovat. Do sklizně trnek zbývají ještě tři měsíce, jablka přijdou na řadu až v říjnu,“ řekl Marčík.

Pozitivní zprávou je, že švestky se dokážou s kroupami lépe vyrovnat než jablka či meruňky. Jednak svým tvarem, takže se po nich ledová kapka sveze, a jsou také odolnější. „Když je kroupy trochu potlučou, dokážou se zahojit. U nás měly prosekané slupky, ale zvládly to,“ všiml si Kubáček. „U švestek sítě podstatné nejsou, u jabloní je to ale úplná nezbytnost,“ nepochybuje.

Proto navzdory počasí stále platí, že by po dvou letech mohlo být z čeho pálit slivovici. Ovocnáře těší, že srážky dodávají půdě tolik potřebnou vláhu.

Video: Červnové kroupy na Zlínsku a v dalších regionech: