V Barumu se zbavují pachu, za vzduchotechniku zaplatí téměř miliardu

Letošní výročí Continentalu Barum Společnost slaví tři výročí: 90 let od zahájení gumárenské výroby a výroby pneumatik v závodě Baťa, 50 let od otevření závodu, který se jmenoval Rudý říjen, a 30 let od spojení Barumu s koncernem Continental. Firma zaměstnává přes 5 200 lidí. Loni vyrobili 18 milionů plášťů pro osobní auta a 1,5 milionu nákladních a 138 tisíc průmyslových plášťů. Tržby vzrostly na téměř 59 miliard korun.