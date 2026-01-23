Nové byty v Otrokovicích mají přilákat obyvatele. Zájem převyšuje nabídku

  8:56,  aktualizováno  8:56
Zastupitelé Otrokovic schválili investorům projekt výstavby bytových domů na místě bývalé restaurace Sýpka poblíž centra města. Firmy se teď soustředí na získání stavebního povolení. Bytová výstavba tak po letech nabírá tempo. Chystané projekty se rychle plní a zájem výrazně převyšuje nabídku.
Bytový dům nazvaný rezidence Sýpka vznikne v Otrokovicích na místě, kde...
Dalších 6 fotografií v galerii

Bytový dům nazvaný rezidence Sýpka vznikne v Otrokovicích na místě, kde historicky stála sýpka a později restaurace s diskotékou. (leden 2026) | foto: vizualizace ST Development

„Plánujeme, že v únoru provedeme ochranu vzrostlé zeleně v okolí, v březnu zahájíme práce na demolici stávajícího objektu a následovat bude zahájení výstavby ihned, jakmile to bude možné,“ uvedla Kateřina Kvapilová ze společnosti ST Development.

Rezidence Sýpka by měla být hotová na jaře 2028. Bude obklopená lesoparkem a nabídne 95 bytů od 1+kk až po 4+kk a podzemní parkovací místa. Objekt měl mít původně osm podlaží, po dohodě s městem je jich nakonec šest.

„Zájem o byty v projektu rezidence Sýpka je už v této fázi velmi vysoký. Aktuálně máme zarezervováno přibližně 90 procent bytových jednotek, a to ještě před dokončením procesu povolování projektu,“ sdělila Kvapilová. „Tento fakt jasně potvrzuje, že poptávka po kvalitních novostavbách v Otrokovicích dlouhodobě převyšuje nabídku,“ poznamenala.

Prodává se před kolaudací

Hlad po bydlení je ve městě znatelný. Dlouhá léta se tady nové byty nestavěly, až v posledních letech přibývají: například Bílé domy na Baťově, rezidence U Dřevnice v ulici Příčná před hasičárnou nebo rezidence Kvítkovice, která prošla kolaudací loni v lednu.

Otrokovice se pustily do rekordní investice, staví nové byty za 110 milionů

„Jako developeři neustále hledáme příležitosti, kde stavět, a cítíme, že v Otrokovicích je poptávka po bytech velká. Devadesát procent bytů se prodalo ještě před kolaudací a do roka bude i zbytek,“ řekl Michal Dlabač, ředitel otrokovické společnosti SMO, která byla investorem stavby. „Ve městě sháníme i další pozemky nebo objekty vhodné k bytové výstavbě,“ naznačil.

Podle otrokovické realitní makléřky Ivony Riečičiarové nabídka nového bydlení sice roste, aktuální projekty ale stále nedokážou plně pokrýt poptávku. Město je přitom vyhledávanou lokalitou i díky umístění v dosahu Zlína, kam jezdí MHD, a napojení na dálnici D55.

Za deset let budou v Otrokovicích nové byty, opravený Baťov i obnovený park

„Oproti Zlínu ale zůstávají byty v Otrokovicích cenově dostupnější, což je pro řadu lidí důležitý faktor při rozhodování o koupi,“ popsala Riečičiarová.

„Ve městě dlouhodobě není tak široká nabídka bytů jako v krajském městě, zatímco poptávka po bydlení je tady silná. Právě tato kombinace způsobuje, že ceny bytů by rostly i v případě, že by zde žádná nová výstavba vůbec nevznikala.“

Do bydlení investovalo i město

Největší poptávka je po menších a středně velkých bytech. „Zájemci preferují byty v centru města, v lokalitách s dobrou dostupností do Zlína nebo v oblastech u hlavních dopravních tahů s rychlým napojením na dálnici D55,“ řekla Riečičiarová.

„Preference klientů se v posledních letech změnily. Dnes už často nepožadují nejnižší cenu a raději si připlatí za byt po rekonstrukci nebo v moderní novostavbě, který jim nabízí vyšší standard bydlení. Jako bonus navíc považují nemovitosti v blízkosti sportovišť, cyklostezek, parků, škol a služeb,“ dodala.

Byt či nebýt, aneb z ulice do bytu. Mladí filmaři natočili příběh o druhé šanci

Vedle soukromých developerů staví také město, které na konci roku dokončilo výstavbu tří bytových domů nazvaných Nové Hurdisky. V lednu se finišuje s interiéry a dokončují chodníky, dětské hřiště nebo parkoviště. Celkem tady bude 42 nových bytů a jde o nejvýznamnější investice radnice v oblasti bydlení za dlouhá léta. Celý projekt vyšel na 124 milionů korun.

Výši nájemného stanoví rada

Byty by mohly jít do pronájmu po kolaudaci v první polovině roku. Výši nájemného a podmínky pro zájemce stanoví rada města.

„Pořadník jsme zatím neřešili, veřejnost budeme informovat až po schválení pravidel. Ta musí být v souladu s požadavky dotačního programu,“ uvedla starostka Hana Večerková v souvislosti s tím, že město na Nové Hurdisky obdrží dotaci 28 milionů korun ze Státního fondu podpory investic, dalších 73 milionů z něj získalo jako zvýhodněný úvěr.

„Projekt Nové Hurdisky určitě přispěje ke zlepšení situace na trhu s bydlením v Otrokovicích, protože rozšiřuje nabídku dostupných nájemních bytů, což je klíčové v lokalitě s rostoucí poptávkou,“ konstatovala Riečičiarová.

Obyvatel ubylo o tisícovku

Radnice také loni dokončila stavbu domu v Hložkově ulici s deseti nájemními byty a nabízí pozemky ke stavbě rodinných domů na Lazišti. Deset ze šestnácti tamějších parcel už má svoje majitele. Chystá se i další výstavba bytového domu v ulici Karla Čapka.

Otrokovice jednají o koupi hotelu Společenský dům. Jasno má být příští rok

Pro Otrokovice jsou přibývající možnosti bydlení důležité. Městu totiž setrvale klesá počet obyvatel. Ještě v roce 2010 jich tady žilo 18 500, loni už jich bylo o tisícovku méně. Na prosincovém jednání zastupitelstva dokonce padla slova, že kvůli demografické křivce hrozí městu nutnost uzavřít do šesti let některá školská zařízení.

„Počet občanů i dětí, které v Otrokovicích vyrůstají, rapidně klesá. Potřebujeme získat nové obyvatele a budeme rádi, když se sem budou stěhovat i z jiných měst a obcí. A ideálně, když si změní adresu a stanou se občany, což nám přinese peníze do rozpočtu,“ neskrývá Večerková.

„Nové byty navíc rozhýbají i stávající trh. Někdo se přestěhuje na Hurdisky a tím uvolní svůj stávající byt. I to by mohlo pomoci,“ věří.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Autor: