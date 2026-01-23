„Plánujeme, že v únoru provedeme ochranu vzrostlé zeleně v okolí, v březnu zahájíme práce na demolici stávajícího objektu a následovat bude zahájení výstavby ihned, jakmile to bude možné,“ uvedla Kateřina Kvapilová ze společnosti ST Development.
Rezidence Sýpka by měla být hotová na jaře 2028. Bude obklopená lesoparkem a nabídne 95 bytů od 1+kk až po 4+kk a podzemní parkovací místa. Objekt měl mít původně osm podlaží, po dohodě s městem je jich nakonec šest.
„Zájem o byty v projektu rezidence Sýpka je už v této fázi velmi vysoký. Aktuálně máme zarezervováno přibližně 90 procent bytových jednotek, a to ještě před dokončením procesu povolování projektu,“ sdělila Kvapilová. „Tento fakt jasně potvrzuje, že poptávka po kvalitních novostavbách v Otrokovicích dlouhodobě převyšuje nabídku,“ poznamenala.
Prodává se před kolaudací
Hlad po bydlení je ve městě znatelný. Dlouhá léta se tady nové byty nestavěly, až v posledních letech přibývají: například Bílé domy na Baťově, rezidence U Dřevnice v ulici Příčná před hasičárnou nebo rezidence Kvítkovice, která prošla kolaudací loni v lednu.
Otrokovice se pustily do rekordní investice, staví nové byty za 110 milionů
„Jako developeři neustále hledáme příležitosti, kde stavět, a cítíme, že v Otrokovicích je poptávka po bytech velká. Devadesát procent bytů se prodalo ještě před kolaudací a do roka bude i zbytek,“ řekl Michal Dlabač, ředitel otrokovické společnosti SMO, která byla investorem stavby. „Ve městě sháníme i další pozemky nebo objekty vhodné k bytové výstavbě,“ naznačil.
Podle otrokovické realitní makléřky Ivony Riečičiarové nabídka nového bydlení sice roste, aktuální projekty ale stále nedokážou plně pokrýt poptávku. Město je přitom vyhledávanou lokalitou i díky umístění v dosahu Zlína, kam jezdí MHD, a napojení na dálnici D55.
Za deset let budou v Otrokovicích nové byty, opravený Baťov i obnovený park
„Oproti Zlínu ale zůstávají byty v Otrokovicích cenově dostupnější, což je pro řadu lidí důležitý faktor při rozhodování o koupi,“ popsala Riečičiarová.
„Ve městě dlouhodobě není tak široká nabídka bytů jako v krajském městě, zatímco poptávka po bydlení je tady silná. Právě tato kombinace způsobuje, že ceny bytů by rostly i v případě, že by zde žádná nová výstavba vůbec nevznikala.“
Do bydlení investovalo i město
Největší poptávka je po menších a středně velkých bytech. „Zájemci preferují byty v centru města, v lokalitách s dobrou dostupností do Zlína nebo v oblastech u hlavních dopravních tahů s rychlým napojením na dálnici D55,“ řekla Riečičiarová.
„Preference klientů se v posledních letech změnily. Dnes už často nepožadují nejnižší cenu a raději si připlatí za byt po rekonstrukci nebo v moderní novostavbě, který jim nabízí vyšší standard bydlení. Jako bonus navíc považují nemovitosti v blízkosti sportovišť, cyklostezek, parků, škol a služeb,“ dodala.
Byt či nebýt, aneb z ulice do bytu. Mladí filmaři natočili příběh o druhé šanci
Vedle soukromých developerů staví také město, které na konci roku dokončilo výstavbu tří bytových domů nazvaných Nové Hurdisky. V lednu se finišuje s interiéry a dokončují chodníky, dětské hřiště nebo parkoviště. Celkem tady bude 42 nových bytů a jde o nejvýznamnější investice radnice v oblasti bydlení za dlouhá léta. Celý projekt vyšel na 124 milionů korun.
Výši nájemného stanoví rada
Byty by mohly jít do pronájmu po kolaudaci v první polovině roku. Výši nájemného a podmínky pro zájemce stanoví rada města.
„Pořadník jsme zatím neřešili, veřejnost budeme informovat až po schválení pravidel. Ta musí být v souladu s požadavky dotačního programu,“ uvedla starostka Hana Večerková v souvislosti s tím, že město na Nové Hurdisky obdrží dotaci 28 milionů korun ze Státního fondu podpory investic, dalších 73 milionů z něj získalo jako zvýhodněný úvěr.
„Projekt Nové Hurdisky určitě přispěje ke zlepšení situace na trhu s bydlením v Otrokovicích, protože rozšiřuje nabídku dostupných nájemních bytů, což je klíčové v lokalitě s rostoucí poptávkou,“ konstatovala Riečičiarová.
Obyvatel ubylo o tisícovku
Radnice také loni dokončila stavbu domu v Hložkově ulici s deseti nájemními byty a nabízí pozemky ke stavbě rodinných domů na Lazišti. Deset ze šestnácti tamějších parcel už má svoje majitele. Chystá se i další výstavba bytového domu v ulici Karla Čapka.
Otrokovice jednají o koupi hotelu Společenský dům. Jasno má být příští rok
Pro Otrokovice jsou přibývající možnosti bydlení důležité. Městu totiž setrvale klesá počet obyvatel. Ještě v roce 2010 jich tady žilo 18 500, loni už jich bylo o tisícovku méně. Na prosincovém jednání zastupitelstva dokonce padla slova, že kvůli demografické křivce hrozí městu nutnost uzavřít do šesti let některá školská zařízení.
„Počet občanů i dětí, které v Otrokovicích vyrůstají, rapidně klesá. Potřebujeme získat nové obyvatele a budeme rádi, když se sem budou stěhovat i z jiných měst a obcí. A ideálně, když si změní adresu a stanou se občany, což nám přinese peníze do rozpočtu,“ neskrývá Večerková.
„Nové byty navíc rozhýbají i stávající trh. Někdo se přestěhuje na Hurdisky a tím uvolní svůj stávající byt. I to by mohlo pomoci,“ věří.