Frekventovaná křižovatka u dálnice v Otrokovicích se změní, bude z ní lepší rozhled

Dílčí změny už se sice odehrály, na zásadnější ale frekventovaná křižovatka na okraji Otrokovic ve směru na Tlumačov stále čeká. Dočká se příští, nebo přespříští rok. Město se dohodlo se silničáři a nyní se čeká na vydání územního rozhodnutí.

Návrh úprav je nakonec poměrně prostý. Přes křižovatku nepovedou pásy pro cyklisty, kteří tak zůstanou běžnými účastníky silničního provozu. Křižovatka se také sníží, i když méně, než město chtělo. Bude tak z ní lepší rozhled z dalších dvou cest, které na ni ústí: ulice Nadjezd a přivaděče dálnice D55.

„Udělá se nový povrch křižovatky s výškovou úpravou. Silnice má totiž určitý náklon oproti komunikacím, které ji kříží. Po úpravách to nebude tak zásadní. Přehlednost a viditelnost bude zajištěna,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města otrokovické radnice Erik Štábl.

Jde o další opatření, které má zajistit úbytek dopravních nehod. Většinou se stávaly tak, že auta na dvou vjezdech na křižovatku měla zelenou a musela si dávat přednost. Pokud to ale řidič neudělal, došlo ke střetu. Právě tyto situace už mají zmizet.

„Hlavní podstatou úpravy křižovatky bude změna signálního plánu,“ vysvětlil Štábl. „Když dnes jede jedno auto rovně od Baťova na dálniční přivaděč a druhé z přivaděče do centra Otrokovic, tak se míjejí a dávají si přednost v protisměru. Po úpravě budou pouštěny tak, že budou jezdit jen na zelenou. Takže si už nebudou muset dávat přednost,“ doplnil.

Novinka může způsobit menší kolony

Toto opatření funguje už dnes, ale pouze v omezené míře. Pokud auto jede od Tlumačova na dálnici, mají další v protisměru červenou.

„Když jsme tuto úpravu udělali, už se tam nehody nestávají. Další opatření bezpečnost ještě zvýší,“ je přesvědčená starostka Otrokovic Hana Večerková s tím, že novinka může způsobit v dopravních špičkách menší kolony u křižovatky.

Nově bude také možné přes dispečink nastavit semafory na křižovatce tak, aby reagovaly na aktuální situaci. Dálkově tak bude možné v určitých směrech nastavit delší interval zelené, což přispěje k plynulosti dopravy. Upravené budou i oblouky v křižovatce, aby se na ní snáze odbočovalo nákladním autům.

Otrokovice chtějí křižovatku změnit už několik let, nemohly se ale dohodnout na vhodném technickém řešení, s nímž by souhlasilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) coby vlastník cesty. Teď už na řešení panuje shoda. „Aktuálně je akce ve fázi doplňování projektové dokumentace a majetkoprávního vypořádání,“ řekla mluvčí zlínské pobočky ŘSD Lucie Trubelíková.

Město chce trolejbusy dovést až na Štěrkoviště

Křižovatka se bude měnit také s ohledem na to, že Dopravní společnost Zlín-Otrokovice hodlá prodloužit trolejové vedení z centra měst až na ulici Nadjezd, která se nachází na příjezdu do čtvrti Baťov. Město chtělo, aby trolejbusy jezdily až ke Štěrkovišti. Tam je však vedení vysokého napětí, které instalaci trolejového vedení znemožňuje.

Na termínu úpravy křižovatky se musí dohodnout silničáři s městem. „Možná bude reálnější spíš jaro 2026,“ připustil Štábl. „Ale nemělo by to pak být dlouhé zdržení. To hlavní, co se odehraje v křižovatce, zabere zhruba měsíc. Zbylé práce už provoz zásadně neovlivní. Celkem budou práce trvat tři měsíce,“ odhadl Štábl.

Díky tomu, že jsou nakonec úpravy skromnější (dříve byla ve hře i kruhová křižovatka), budou také levnější. Původní náklady činily přes 30 milionů korun, teď se pohybují kolem osmi milionů. Z toho 2,5 milionu má zaplatit ŘSD, zbytek Otrokovice.

„Jakmile budeme mít stavební povolení, budeme si to muset naplánovat v rozpočtech a dohodnout se s ŘSD. Čím dříve to bude, tím lépe, i když to nejhorší už jsme eliminovali,“ dodala Večerková.