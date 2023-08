Od pátku ve Zlíně a Otrokovicích zdražuje jízdné, některé i o sto procent

Důvodem skokového zdražení jsou zvyšující se náklady na provoz a zejména fakt, že se ceny jízdného naposledy měnily v roce 2012. O současných změnách rozhodli zastupitelé Zlína a Otrokovic letos v červnu.

„Stejně jako jiní dopravci, výrobci či poskytovatelé služeb jsme museli i my reagovat na prudký růst cen a zvýšenou inflaci. Na druhou stranu jsme dokázali jízdu s námi zvýhodnit hned několika skupinám cestujících a celý systém je také jednoduší,“ nastínil ředitel Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Josef Kocháň.

Za nejlevnější jízdenku lidé nově zaplatí ne 12, ale 18 korun. Lístek ale bude platit déle, místo 20 minut 30 minut a bude přestupný. Nepřestupné jízdné skončí.

Současný lístek za 18 korun zdraží o 6 korun, ale nově bude platit hodinu, takže o 10 minut déle. Zlevněný lístek vyjde místo 9 na 12 korun. Časové jízdné stoupne v průměru o 30 procent, přičemž nejvyužívanější měsíční občanský kupon podraží z 380 na 490 korun.

Mění se i cena zvýhodněného ročního předplatného pro školáky a důchodce, a to z 330 na 600 korun, což je denní náklad 1,6 koruny. Junior pasy však budou platit až do 26 let (dosud to bylo do 15 let) a jejich žadatel musí mít trvalé bydliště ve Zlíně, Otrokovicích či v obci, s níž má dopravní podnik smlouvu.

Senior pasy jsou dnes dostupné od 70 let a nově budou od 65 let a bez nutnosti trvalého bydliště.

Pokud jde o lístek, na který mohou lidé jezdit i vlakem mezi Otrokovicemi a Vizovicemi, jeho cena se zvedne z 20 na 40 korun.

Dopravní podnik ročně přepraví kolem 31 milionů cestujících a jeho vedení doufá, že zdražení nezpůsobí velký úbytek. Náklady na provoz hromadné dopravy se v posledních letech zvyšují, aktuálně jsou kolem 320 milionů. Dotace Zlína a Otrokovic pokryjí 60 procent, 35 procent zajistí jízdné a 5 procent výnosy z reklamy či pokut černých pasažérů.