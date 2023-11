Čistička nezamořuje Otrokovice zápachem, řekli inspektoři životního prostředí

Nezjistila, že by se na zápachu podílela čistírna odpadních vod firmy Toma.„Nebyl zjištěn vývin obtěžujících intenzivních emisí pachových látek ze skladovaných kalů čističky odpadních vod společnosti Toma, ani v rámci výrobního areálu, ani mimo něj,“ zmínila zástupkyně tiskového mluvčího České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Miriam Loužecká.

„Tvrdíme to už několik let a není to poprvé, co to potvrdily i kontroly,“ reagoval vedoucí odboru čistírny odpadních vod firmy Toma Petr Štěpánek. „Když budeme mít někde čistírnu, cítit něco budete, ale není to nic nebezpečného.“

Nicméně Toma bez poskvrny z prověřování nevyšla. Dostala pokutu 30 tisíc korun, protože k provozování čističky neměla povolení, které vypršelo na začátku letošního roku. Nové nabylo právní moci na začátku června.

Podle Štěpánka to bylo způsobeno tím, že krajskému úřadu, který to má v kompetenci, vydání povolení trvalo delší dobu.

„Půl roku předtím, než nám vypršelo staré povolení, jsme požádali o nové, ale krajský úřad to nezúřadoval. Neměli jsme správný papír v pravou dobu, nemohli jsme to ovlivnit,“ tvrdí Štěpánek.

„Jedná se o povolení provozu čistírny odpadních vod, které bylo časově omezeno, a provozovatel si o jeho prodloužení, respektive vydání nového požádal se zpožděním,“ zmínila mluvčí krajského úřadu Soňa Ličková. „V novém povolení má nyní stanoveny podmínky provozu v souladu se zákonem o ochraně ovzduší.“

Spolek Za lepší životní prostředí v Otrokovicích i řada obyvatel města nejčastěji hovoří jako o největším zdroji zápachu o tamní kafilerii. Její prověřování ČIŽP ještě neskončila. Podle starostky Otrokovic Hany Večerkové se situace ohledně zápachu oproti létu zlepšila, i když stále není ideální.

„Jsme průmyslové město a máme tady čističku a spoustu jiných zdrojů zápachu. Musíme s tím pracovat i žít a komunikovat se společnostmi na zlepšení podmínek, což se děje,“ nastínila.

Situace byla špatná zejména na Baťově, v jehož okolí jsou dvě průmyslové zóny, v nichž působí kolem stovky firem, které se zabývají chemickým, potravinářským či gumárenským průmyslem.

„Tyto technologie do ovzduší nesou určité množství pachových látek. Obtěžování zápachem se pak může projevovat zejména v době nepříznivých rozptylových podmínek,“ nastínila Loužecká.

Najít zdroj zápachu bývá často složité. „Pachy se mohou navzájem ovlivňovat, a to tak, že některé pachové látky mohou způsobovat zvýšení pachového vjemu jiné pachové látky,“ doplnila mluvčí ČIŽP.