V Otrokovicích u Dřevnice vyrostou rodinné domy, zájem o ně je velký

Na pozemcích poblíž řeky Dřevnice má vyrůst osmnáct rodinných a maximálně dvoupatrových domů.

„Zájem je relativně velký, připravuje se to už dlouho. Poslední pozemky jsme kupovali v roce 2019,“ řekla starostka Hana Večerková.

Také v Otrokovicích je patrný nedostatek možností pro bydlení. „Města nevytvářejí konkurenční prostředí, protože nestaví a nemají byty k pronájmu. Trh si tak stanoví komerční nájem, který se odvíjí od výše hypoték,“ přiblížila Večerková.

„Právě proto, abychom lidem nabídli jinou alternativu než developer, který se snaží zhodnotit svoji investici, jim chceme poskytnout přívětivější cenu,“ doplnila.

Kupovat pozemky je pro město složité

Radnice hodlá nachystat i další pozemky pro výstavbu. Jedna taková lokalita je v Kvítkovicích na Padělkách, kde se připravuje studie a mělo by tam vzniknout 24 parcel pro rodinné domy. Infrastruktura se může začít stavět do dvou tří let.

„Město chce kupovat i pozemky na Trávníkách, kde je rozvojová lokalita,“ poznamenala starostka.

Pro město je však obtížné kupovat pozemky pro budoucí výstavbu rodinných domů, protože není klasickým developerem. Současně nechce získané plochy úplně zastavět jak soukromý investor. Proto i lidem na Lazišti dá pravidla, kde si mohou postavit dům a jak by měl zhruba vypadat.

„Chceme, aby to vypadalo pěkně. Nesnažíme se tam mít co nejvíce stavebních parcel,“ zmínila.

Pozemky v lokalitě Na Lazišti budou o rozloze 676 až 1 177 metrů čtverečních. Nyní se zde dokončují práce na elektrické rozvodné síti a byly položeny rozvody pro veřejné osvětlení a slaboproud.

„Celý projekt je připraven tak, aby nenásilně a logicky zapadal do celé lokality a přispěl k rozvoji města,“ dodala Večerková.