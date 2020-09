Otrokovice zklidňují dopravu, do pěti let chtějí být bez smrtelných nehod

V posledních dvou letech vznikly v Otrokovicích zóny s omezenou maximální rychlostí 30 kilometrů v hodině v lokalitách Trávníky, Kvítkovice i v ulicích Dvořáková a Přístavní poblíž Dřevnice. Město také bezbariérově upravilo a nasvítilo dva přechody na třídě Tomáše Bati na Baťově.

A další opatření chystá: třicítkové zóny mají přibýt v lokalitě Letiště, možná na Baťově ve staré zástavbě, o čemž se ještě diskutuje. V Kvítkovicích se upraví přechod a vznikne nové místo pro přecházení poblíž hřbitova.

To vše v souladu se strategií BESIP, kterou si Otrokovice jako první město v České republice nechaly zpracovat před dvěma lety. Jejím naplněním chtějí dojít k tomu, že se ve městě nestanou už žádné vážné dopravní nehody, při nichž budou umírat lidé.

„Je to splnitelné. Řidič může udělat chybu, ale cesta by mu měla zabránit v tom, aby měla fatální následky. Například tím, že ve městě bude muset jet pomaleji,“ přiblížila vedoucí dopravně-správního odboru otrokovické radnice Renáta Krystyníková.

„Snažíme se uklidnit dopravu v lokalitách, kde je více lidí, často přecházejí cesty, kde pobíhají děti,“ zdůraznila.

Opatření mají vyjít na 17 milionů korun

Poslední smrtelná nehoda se stala v Otrokovicích před koncem loňského roku na Objízdné ulici v místě, kde je povolená maximální rychlost 50 kilometrů za hodinu. Šlo o chybu řidiče.

O rok dříve srazilo auto člověka na přechodu na Baťově. Bylo to na podzim, brzy ráno a v mlze. „Důvodem byla špatná viditelnost,“ přiblížila Krystyníková. „Po nehodě jsme přechod nasvítili a udělali na něm bezbariérové úpravy. Podmínky jsou tam teď lepší,“ řekla.

Dopravní situace v minulých letech nebyla v Otrokovicích dobrá. Ze strategie, kterou zpracovalo Centrum dopravního výzkumu v Brně (ke stažení je na webu Otrokovic), vyplynulo, že v letech 2008 až 2018 tam na cestách zemřelo osm lidí, 57 utrpělo těžká, 407 lehká zranění. Škody přesáhly 760 milionů korun.

Strategie obsahuje „vizi nula“, jejíž význam je jasný. Obsahuje i další body, jako jsou úpravy některých křižovatek, nepřehledných míst, zpomalovací pruhy, ostrůvky mezi dlouhými přechody. Tam, kde scházejí, vzniknou chodníky.

„Kritickým místem je také křižovatka ulic Nadjezd s dálničním přivaděčem. Chystáme projekt do fáze do územního rozhodnutí,“ zmínila starostka Otrokovic Hana Večerková.

Město původně chtělo nepřehlednou křižovatku nahradit kruhovým objezdem. Odborníci však řekli, že by to brzdilo dopravu. Stávající křižovatka se tak jen mírně upraví, včetně světelné signalizace.

„K tomu, kdy budeme jednotlivá opatření dělat, se zatím nechci zavazovat. Teprve budeme sestavovat rozpočet na příští rok,“ nastínila Večerková.

Všechna opatření, která by město mělo podle strategie uvést do života do roku 2025, vyjdou na zhruba 17 milionů korun.

Strategii si objednala další města

Otrokovice byly v této oblasti průkopníky a vyzvaly další města, aby se přidala.

„Právě zde je velmi důležitá spolupráce mezi městem a jeho občany a zainteresovanými subjekty,“ upozornil autor strategie Ondřej Valach z Centra dopravního výzkumu. „Společným odpovědným chováním může dojít k vytvoření bezpečného dopravního prostoru,“ zmínil.

Ve Zlínském kraji si strategii BESIP objednali ještě v Kroměříži, Vizovicích a ve Valašském Meziříčí, kde by ji měli mít do konce roku.

„Seznámili jsme se s analýzou, která na základě údajů za posledních pět let vyznačila kritická místa, kde docházelo k nehodám nejčastěji,“ naznačila místostarostka Valašského Meziříčí Zdislava Odstrčilová.

Mezi tato místa patří dva přechody na Vsetínské ulici, nebezpečná je krátká rovinka za železničním přejezdem směrem na Vsetín. Někteří netrpěliví řidiči se tam snaží předjíždět. Strategie řekne, jak je možné tato místa upravit.

„Šli jsme do toho, protože by opatření měla být velmi konkrétní,“ sdělila Odstrčilová. „Něco může být finančně náročné, něco méně,“ dodala.

Kroměříž by měla mít strategii hotovou v září. Mezi kritická místa tam patří silnice u nemocnice, přechod u křižovatky ulic Šafaříkova a 1. máje, kruhový objezd u hřbitova či autobusová zastávka u Lidlu.

„Cílem je snížení závažných následků dopravních nehod, a tedy lepší ochrana zdraví a životů občanů města,“ zmínil místostarosta Kroměříže Karel Holík.