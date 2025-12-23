V Otrokovicích nohu z plynu, na hlavní ulici čtvrti Baťov měří rychlost nové radary

Nové radary na měření rychlosti pokryly téměř celou třídu Tomáše Bati, která je klíčovou dopravní tepnou v otrokovické místní části Baťov. Řidiči, kteří tudy projíždějí, musí kvůli novým radarům sundat nohu z plynu a hlídat předepsanou „padesátku“.

„Právě rovné a dlouhé úseky, jako je třída Tomáše Bati, často svádějí řidiče k rychlejší jízdě, než je bezpečné,“ uvedla mluvčí radnice Lenka Vaculová.

Instalace kamer a technologií za zhruba dva miliony korun proběhla už dříve, do provozu je však bylo možné uvést až nyní. Zařízení snímají vozidla v obou směrech a umožňují jak okamžitou kontrolu rychlosti, tak i úsekové měření.

Na třídě Tomáše Bati spustili nové kamery na měření rychlosti. (prosinec 2025)
Na třídě Tomáše Bati spustili nové kamery na měření rychlosti. (prosinec 2025)
Na třídě Tomáše Bati spustili nové kamery na měření rychlosti. (prosinec 2025)
„Úsekové měření má smysl právě na místech, kde je potřeba zajistit bezpečnost na delším úseku – u škol, zastávek, přechodů a na frekventovaných místech. Na celé třídě Tomáše Bati je průběžně najdete,“ poukázala Vaculová.

Radnice si od toho slibuje větší bezpečnost provozu. Navazuje také na loňskou instalaci radarového systému v Kvítkovicích.

„Během prvních tří měsíců provozu tam bylo zaznamenáno přes 1 600 překročení rychlosti, dnes jsou to už jen desítky měsíčně,“ podotkla Vaculová. „To je jasný důkaz, že opatření funguje a doprava se skutečně zklidnila.

“ Podle starostky Hany Večerkové obyvatelé Kvítkovic tuto změnu vnímají velmi pozitivně. „Podobný efekt očekáváme i na třídě Tomáše Bati, kde je provoz silný a překračování rychlosti se zde objevuje pravidelně,“ sdělila Večerková.

