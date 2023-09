Všichni jsme tady jako sousedi, říkají v Ostrožské Lhotě, vesnici roku

Soutěž každoročně vyhlašují Spolek pro obnovu venkova ČR, ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí a ministerstvo zemědělství. „Jsme vesnice, ale ne moc malá, a máme tady všechno, co potřebujeme. Je to tady hezčí, příjemnější a klidnější než ve městě,“ shrnula spokojeně jedna z obyvatelek.

Čím si obec s patnácti sty obyvateli ležící na samé hranici Zlínského a Jihomoravského kraje své prvenství zasloužila? Odborná porota, která letos vybírala ze 175 přihlášených obcí a nakonec ze třinácti finalistů, ocenila rozvojové a koncepční dokumenty, infrastrukturu, pospolitost, spolkovou činnost nebo krajinotvorné prvky. Jinak řečeno, Ostrožská Lhota vyniká bohatým spolkovým životem, péčí o historii včetně výjimečného archeologického muzea, starostí o zeleň nebo podnikatelskými aktivitami.

Finálové klání ale podle všeho bylo poměrně těsné. A k vítězství Lhoťanům pomohlo patrně to, co pro návštěvníka není úplně hmatatelné, ale je zcela nepřehlédnutelné pro místní. Starosta Roman Tuháček to nazval „srdcem na pravém místě“.

„Máme tady třiadvacet spolků a spousta občanů je v nich zapojená, někteří i v několika zároveň. Spolky mají sice malou dotaci od obce, ale vlastně je to práce zadarmo. Z lásky. Ze srdce. A nejde jen o spolkaře. Je tady i řada lidí, kteří nezištně a sami od sebe pracují pro obec a zvelebují její okolí, aniž by to někde hlásili. To je další přidaná hodnota,“ konstatoval Tuháček, který je starostou druhé volební období a sám je členem kulturistiky nebo fotbalu, jeho manželka dobrovolná hasička.

Ostrožská Lhota je na první pohled malebné prosluněné místo, kde se dá výborně relaxovat. Zároveň ale domácím poskytuje to, co pro běžný život potřebují.

„Dostudovala jsem, mám tady práci, kamarády, nic mi tady nechybí,“ svěřila se s úsměvem devatenáctiletá Nela Trněná.

Zhruba 150 místních má práci v rámci obce, další lidé jezdí do čtvrt hodiny vzdáleného Uherského Hradiště nebo Kunovic, do sousedního Hluku nebo třeba o něco vzdálenějšího Slavkova.

Vítězové celostátního kola soutěže Vesnice roku ze Zlínského kraje 2023 Ostrožská Lhota

2018 Dolní Němčí

2016 Kašava

2014 Kateřinice

2011 Komňa

2008 Lidečko

2006 Liptál

V obci funguje řada živnostníků a podnikatelů, třeba šicí dílna, čalounictví, truhlářství, cukrářství, autodílna, kosmetika, zemědělská výroba, výrobna dubových desek nebo firma produkující hliníkové ploty a brány.

Mladá rodina tady má pro děti zajištěnou školku i úplnou základní školu, v obci je obchod s potravinami, zdravotní středisko, sběrný dvůr, farnost, sportoviště, kulturní dům i hospoda.

„Všichni jsme tady jako sousedi, známe jeden druhého. Jsem řemeslník a mám tady i v okolí dost práce, takže i vzhledem k podnikání mi bydlení ve Lhotě vyhovuje,“ prozradil rodák Zdeněk Machala.

Stejně jako on se tady řada místních narodila, vyrostla a po studiích zůstala nebo se vrátila, aby si postavila nebo opravila dům a založila rodinu. Obyvatel tak spíše přibývá, rodí se noví a průměrný věk je 44 let. Do školy letos nastoupilo přes dvacet prvňáčků, což je asi o třetinu více než loni.

V jedné lokalitě stojí pět nových rodinných domků, další tři se staví a v budoucnu by jich ve vybraných místech mohlo vyrůst až pět desítek. Navíc se dají sehnat rovněž starší domky v zasíťovaném území. Když zájemce dům zrekonstruuje, dostane od obce příspěvek ve výši 80 tisíc korun, když na stejném místě postaví nový, bude to dvojnásobek.

„Poslední roky je tady více mladých rodin. Přicházejí i lidé odjinud, ptají se na volné pozemky v obci nebo prodej nějakého starého domku. To je skvělé,“ doplnil Tuháček.

Jedním z projektů, který by život místních lidí měl v budoucnu ještě více zpříjemnit, je obnova parku Hájek. Rostou v něm památkově chráněné lípy i další vzrostlé stromy a každý rok v něm místní pořádají Antonínkové sečení trávy. Studie počítá s tím, že přibudou chodníčky, lavičky, vodní prvky, altánek, záhonky, květiny nebo herní prvky pro děti.

Plánované náklady ve výši tři miliony korun by z větší části mohla pokrýt dvoumilionová dotace, kterou obec získá za umístění v soutěži Vesnice roku od ministerstva pro místní rozvoj. Jako vítěz celostátního kola bude Ostrožská Lhota také reprezentovat Českou republiku v soutěži Evropská cena obnovy vesnice.