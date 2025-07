Kolony ve Zlíně jsou kratší, řidiči volí jiné cesty. Komplikací je ale víc

12:16, aktualizováno 12:16

Dopravní situace ve Zlíně se po úterní velmi špatné situaci zlepšila. Kvůli opravě hlavní výpadovky z města do Otrokovic se další den tvořily jen kratší kolony. A to především ve směru do Zlína.