„Když lidé jedou z Fryštáku na křižovatku u zoo a odbočují doleva, tvoří se tam kolony, které tam dříve nebývaly. Stojí tam v řadě i deset až dvacet aut,“ popsal starosta Lukova Michal Teplý.
Odbočování je složitější, protože na křižovatce nejsou semafory. A zvláště o víkendech za hezkého počasí, kdy Lešnou navštěvují turisté, je tam provoz velmi hustý. A tím i nebezpečný.
Přestože mají na vedlejší cestu z Fryštáku k Lešné zakázaný vjezd auta s hmotností nad 3,5 tuny, občas se tam objevují. Oficiální objízdná trasa pro všechna vozidla vede přes odbočku z hlavní cesty do Zlína směrem do Kostelce a Štípy, využívá ji však spíše méně řidičů.
„Cesta mezi Fryštákem a Štípou je přetížená,“ potvrdil starosta Fryštáku Pavel Gálík. „Řidiči si zvykli, že se dá uzavírka objet kolem zoo. Když někdo jede z Lukova do Fryštáku, netrvá mu to pět, ale osm minut,“ poznamenal Teplý. K vážnějším nehodám tam zatím nedochází, občas jen k drobnějším, které odnesou zpětná zrcátka.
Silniční provoz se zahustil i v některých okrajových částech Fryštáku. V Lukově je naopak část obce intenzivní dopravy ušetřená.
Cesta mezi Lukovem a Fryštákem je uzavřená od poloviny října a bude ještě do konce listopadu. Přestože jde o krajskou silnici, opravuje ji stát. Byla totiž poškozena v souvislosti s výstavbou dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, která je těsně před dokončením.
„Provádíme opravy komunikací, které jsme zatížili návozem materiálu i přesměrováním veřejné dopravy. Tím se více poničily,“ sdělil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.
Podle něho jde o běžný postup, kdy silničáři mají při výstavbě dálnice vyčleněny peníze i na cesty, jež během výstavby poškodí. Stejně tak opravují další silnice, nejen v souvislosti s D49, ale rovněž s D55 na Uherskohradišťsku.
