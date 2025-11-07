Silnice mezi Lukovem a Fryštákem je uzavřená, řidiči ji objíždí kolem zoo

Dopravní komplikace způsobuje uzavření frekventované cesty mezi Lukovem a Fryštákem na Zlínsku. Silničáři ji opravují, protože ji poškodila těžká technika v souvislosti s výstavbou dálnice D49. Většina aut místo objíždí po vedlejší cestě, která je ale užší a vede z Fryštáku na křižovatku před hlavním vstupem do zlínské zoo.
Silničáři se se stavbou dálnice D49 přiblížili k hlavní cestě mezi Zlínem a...
Silničáři se se stavbou dálnice D49 přiblížili k hlavní cestě mezi Zlínem a Fryštákem. (říjen 2024) | foto: MAFRA

„Když lidé jedou z Fryštáku na křižovatku u zoo a odbočují doleva, tvoří se tam kolony, které tam dříve nebývaly. Stojí tam v řadě i deset až dvacet aut,“ popsal starosta Lukova Michal Teplý.

Odbočování je složitější, protože na křižovatce nejsou semafory. A zvláště o víkendech za hezkého počasí, kdy Lešnou navštěvují turisté, je tam provoz velmi hustý. A tím i nebezpečný.

Přestože mají na vedlejší cestu z Fryštáku k Lešné zakázaný vjezd auta s hmotností nad 3,5 tuny, občas se tam objevují. Oficiální objízdná trasa pro všechna vozidla vede přes odbočku z hlavní cesty do Zlína směrem do Kostelce a Štípy, využívá ji však spíše méně řidičů.

Koridor s termokamerami a světly pro zvěř brzdí stavbu. Zlín řeší přivaděč už deset let

„Cesta mezi Fryštákem a Štípou je přetížená,“ potvrdil starosta Fryštáku Pavel Gálík. „Řidiči si zvykli, že se dá uzavírka objet kolem zoo. Když někdo jede z Lukova do Fryštáku, netrvá mu to pět, ale osm minut,“ poznamenal Teplý. K vážnějším nehodám tam zatím nedochází, občas jen k drobnějším, které odnesou zpětná zrcátka.

Silniční provoz se zahustil i v některých okrajových částech Fryštáku. V Lukově je naopak část obce intenzivní dopravy ušetřená.

Cesta mezi Lukovem a Fryštákem je uzavřená od poloviny října a bude ještě do konce listopadu. Přestože jde o krajskou silnici, opravuje ji stát. Byla totiž poškozena v souvislosti s výstavbou dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, která je těsně před dokončením.

Fryšták s Lukovem spojí nová cyklostezka, lidé se dostanou až do Zlína

„Provádíme opravy komunikací, které jsme zatížili návozem materiálu i přesměrováním veřejné dopravy. Tím se více poničily,“ sdělil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Podle něho jde o běžný postup, kdy silničáři mají při výstavbě dálnice vyčleněny peníze i na cesty, jež během výstavby poškodí. Stejně tak opravují další silnice, nejen v souvislosti s D49, ale rovněž s D55 na Uherskohradišťsku.

