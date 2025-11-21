Miliardy pro rožnovské onsemi. EU schválila státní pomoc výrobci polovodičů

Evropská komise (EK) uvedla, že zahájení komerčního provozu nového závodu se očekává do roku 2027. Projekt podle komise přispěje ke zvýšení technologické autonomie Evropské unie v oblasti polovodičů.
Závod by měl vyrábět inteligentní výkonové polovodiče, které slouží ke zlepšení energetické účinnosti elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie nebo datových center s umělou inteligencí.
Výroba by měla navázat na současné provozy, ve kterých se vyrábí krystaly křemíku a křemíkové čipy. „Tento projekt zlepší odolnost výrobních odvětví a sníží vnější závislost na polovodičích,“ sdělila místopředsedkyně EK Teresa Riberaová.
Mnohamiliardová investice onsemi přinese víc studijních míst a promění Rožnov
„Čipy, které bude tento závod vyrábět, jsou klíčové pro zelené technologie, jako jsou elektromobily a dobíjecí stanice, jež jsou nezbytné pro evropskou energetickou transformaci a ekologické iniciativy,“ dodala.
Firma onsemi rozhodnutí Evropské komise přivítala. „Jde o pozitivní krok, který potvrzuje význam technologií onsemi a naši roli v posilování evropské konkurenceschopnosti v oblasti moderních a energeticky úsporných výkonových polovodičů,“ uvedla onsemi ve svém prohlášení zaslaném médiím. Poskytnutí podpory ještě musí schválit vláda.
Onsemi předpokládá, že po rozšíření by celý její rožnovský závod přispíval ročně k hrubému domácímu produktu (HDP) Česka více než šesti miliardami korun.
Velká změna pro celý Rožnov
„Dobrá zpráva je, že projekt je schválený a ze strany státu ani EU mu nic nebrání,“ konstatoval rožnovský starosta Jan Kučera. „Teď je důležité, jak se k tomu postaví americká mateřská firma Onsemi, tedy kdy a jak rychle výrobu spustí. Pro nás jako obec je investice do čipů skvělá příležitost,“ dodal.
Velká investice onsemi přinese změnu pro celý Rožnov. „Jsme na to připravení. Máme nachystanou dopadovou studii a více než padesát projektů, které mají řešit bydlení a další služby. Chceme pomoci, aby byla investice v Česku dlouhodobě udržitelná,“ řekl Kučera.
Podle něj bude město během nejbližších pěti až sedmi let na tyto projekty potřebovat zhruba tři miliardy korun. „S vládou i státu už jsme předjednávali nezbytnou finanční podporu. Taková částka není v možnostech příjmů města, ani kdybychom si chtěli vzít úvěry, tak na ni nedosáhneme,“ upozornil.
Zvýšené odstupné nebude. Firma onsemi při propouštění nevyšla odborům vstříc
Nejvíce peněz půjde do oblasti bydlení, ať už bytových domů či pozemků na výstavbu rodinných domů, dále na vylepšení dopravy kolem průmyslového areálu i ve městě, a rovněž doplnění kapacit veřejných služeb jako jsou školy, školky, lékaři, úřady či hasiči.
Očekává se totiž nárůst počtu obyvatel, kterých nyní v Rožnově žije přes 16 tisíc. „Jen v souvislosti s bydlením je plánováno vybudovat přibližně tisíc bytových jednotek,“ podotkl Kučera. „Rožnov ale nepojme všechno. Asi 30 až 40 procent bytů bude u nás, zbytek vznikne v obcích v prstenci kolem města.“
Firmu trápí pokles tržeb
Firma onsemi byla založena v roce 1999. V Rožnově pod Radhoštěm působí od roku 2003 jako podnik ON Semiconductor Czech Republic, který vznikl fúzí společností Tesla Sezam a Terosil.
V Rožnově má onsemi svůj hlavní závod v Česku s 1 700 zaměstnanci, je tam i vývojové centrum firmy. Další pobočku má firma v Brně. Společnost letos v dubnu propustila 149 ze zaměstnanců závodu v Rožnově pod Radhoštěm, týkalo se to různých profesí. Hlavním důvodem byl podle odborů tlak na efektivitu práce a snižování nákladů.
Odbory pro propuštěné lidi žádaly zvýšené odstupné nad rámec zákona o dva průměrné výdělky, neuspěly však. „S ohledem na tržní vývoj a strategické priority upravujeme velikost společnosti tak, aby odpovídala aktuálním podmínkám,“ uvedla tehdy mluvčí firmy Lenka Střálková.
„V rámci těchto opatření dochází ke snížení počtu zaměstnanců o 170 z celkových 2 244 napříč všemi podniky onsemi v České republice, což odpovídá přibližně 7,5 procenta naší celkové pracovní síly,“ uvedla tehdy mluvčí firmy Lenka Střálková.
Jakým způsobem státní pomoc ovlivní počet zaměstnanců, onsemi neoznámila a bližší informace zatím nesdělila.
5. února 2024