Zemřela bývalá zlínská primátorka a senátorka Irena Ondrová

„Byla významnou a viditelnou osobností města Zlína. I když už nebyla v aktivní politice, často mi volala a sdělovala své názory na různé problémy. Stále se angažovala, nikdy nerezignovala,“ uvedl Blaha.



„Myslím, že to, co výrazně ovlivnila a co mělo pro Zlín obrovský význam, byl vznik Univerzity Tomáše Bati. Právě ona předkládala zákon v Senátu, přitom nebylo jednoduché to prosadit, ale byla velmi vytrvalá a bojovná,“ řekl šéf zlínské ODS a zlínský zastupitel Miroslav Chalánek.

Irena Ondrová se narodila v roce 1949 v Chomutově. Pracovala jako učitelka a ředitelka v mateřských školkách ve Zlíně, v roce 2003 vystudovala teorii kultury na Univerzitě Karlově v Praze.

V roce 1992 se stala členkou ODS a dva roky poté se dostala do zastupitelstva města Zlína. Šest let pracovala jako náměstkyně primátora, v letech 1996–2002 byla senátorkou za Zlín a působila také v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Primátorkou se stala v roce 2006, když vystřídala Tomáše Úlehlu. Měla pověst zkušené političky, ale také řadu kritiků. Ve Zlíně se podepsala pod stavbu Kongresového centra, rekonstrukci Malé scény či stavbu koupaliště Panorama na Jižních Svazích.

Ve funkci skončila na podzim 2010, když ODS v komunálních volbách výrazně neuspěla. Poté rezignovala na mandát zastupitelky a z aktivní politiky se stáhla. V místním sdružení ODS však byla nadále členkou rady.

V letech 2011 až 2020 působila jako místopředsedkyně výkonné rady české pobočky UNICEF.



„S Irenou Ondrovou UNICEF ztrácí člena, příznivce a významného Přítele dětí. Během nespočtu akcí jsem měla možnost Irenu poznat jako výbornou manažerku a organizátorku, ale především čestného a zásadového člověka, který se nikdy nebál ozvat, když se děla nespravedlnost. Její hlas, moudrost a energie nám budou moc chybět,“ uvedla ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba.



Poslední rozloučení s Irenou Ondrovou se koná v pátek 11. června ve 13.45 hodin ve smuteční obřadní síni krematoria města Zlína.