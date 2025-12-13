„Jednalo se o náročnou investici, díky níž ale přivedeme naše červené autobusy MHD zdarma pro všechny cestující až k největšímu sídlišti Vyhlídka,“ uvedl starosta Robert Stržínek.
„Zastávky jsou zároveň umístěny v těsné blízkosti Základní školy Vyhlídka a Střediska volného času Domeček, což jistě přispěje i ke zklidnění dopravy před oběma školskými zařízeními. Děti se totiž do školy i na kroužky dostanou jednoduše a bezpečně autobusem,“ dodal.
|
Meziříčská radnice plánuje prodloužit autobusové linky k sídlišti Vyhlídka
Ve městě je MHD zdarma, loni ji využilo přes milion cestujících. Od neděle 14. prosince, kdy se mění jízdní řády, budou nové zastávky zahrnuté do systému MHD.
„Autobus tak nově dorazí k Základní škole Vyhlídka před osmou hodinou ranní, aby dovezl žáky na začátek vyučování. Také odpolední časy jsou upraveny s ohledem na největší vytíženost kroužků ve Středisku volného času Domeček,“ řekl místostarosta Petr Nachtmann.
|
Zruší se dopolední spoj číslo 13 a odpolední spoj 23 na dané lince, které byly nejméně využívané. „Naším cílem bylo vyhovět požadavkům občanů a mimo jiné zachovat ranní odjezdy ze stanoviště u vlakového nádraží, aby co nejlépe navazovaly s vlakovými spoji,“ podotkl Nachtmann.
Linka deset bude před sedmou ráno nadále zajíždět k nemocnici a obchodním domům v Rožnovské ulici, což byl také jeden z opakujících se požadavků obyvatel.