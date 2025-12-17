Zlínský soud rozhodne o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce

Od devíti hodin ráno bude Okresní soud ve Zlíně rozhodovat o vazbě pro muže, který byl obviněných z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody chlapce z Halenkovic na Zlínsku. Podezřelému hrozí 15 až 20 let vězení, nebo až výjimečný trest.

„Je nebezpečí, že by mohl uprchnout z důvodu vysoké trestní sazby a mohl by pokračovat v trestné činnosti, pro kterou je stíhán,“ vysvětlil státní zástupce Martin Malůše, který podal návrh na uvalení vazby.

Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a provedla policejní rekonstrukci. (16. prosince 2025)
Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních Halenkovic. (15. prosince 2025)
Podle zjištění iDNES.cz je obviněným pětadvacetiletý muž, který bydlel v těsné blízkosti dvanáctiletého chlapce, rovněž v Halenkovicích. Domy oběti a podezřelého jsou od sebe vzdáleny jen několik stovek metrů.

Muž ho měl odnést na chatu ve Žlutavě a držet ho tu tři noci, než ho v neděli odpoledne vypátrala policie, která přijela na základě hlášení místních obyvatel.

„I když je v obci mnoho spekulací, co může být v pozadí, pracuje se v tuto chvíli s nejpravděpodobnější verzí, že šlo o brutální únos od samého počátku,“ řekl iDNES.cz zdroj blízký vyšetřování.

Policie zároveň upozorňuje, že další podrobnosti k případu už v nejbližší době zveřejňovat nebude. „Toto jsou v podstatě poslední informace, které k případu poskytujeme, a to nejen s ohledem na věk oběti, ale také z důvodu respektování soukromí chlapce a jeho nejbližších,“ zdůraznil mluvčí policie Petr Jaroš.

Chlapec zmizel ve čtvrtek, když z obce Halenkovice nedorazil do školy ve Zlíně. Intenzivní pátrání po něm pak začalo okolo pátečního poledne, kdy policisté, hasiči a dobrovolníci prohledávali až do sobotního rána v husté mlze lesy v okolí obce. Pročesali takto dvoukilometrový okruh.

V sobotu pátrání v lesích již nepokračovalo a policisté soustředili síly na prohledávání objektů. V neděli nasadili do pátrání v obci a okolí i větší množství dronů. Štěstí měli až v chatové oblasti v sousední Žlutavě.

14. prosince 2025
