Budovu v sousedství zámku blokoval vleklý spor, teď by ji chtěla škola

Karel Kostka, jenž ve městě provozuje soukromou mateřskou, střední, vysokou i základní uměleckou škodu, plánuje rekonstrukci za nejméně čtvrt miliardy korun.

„Do dvou let bych chtěl, aby objekt začala asi ze dvou třetin využívat umělecká škola a odborné učebny v ní měla i ta střední. Uvažuji také o případném oddělení pro mateřskou školu,“ nastínil Kostka s tím, že chybět by neměly ani byty pro učitele či sektor pro ubytování studentů. „V přízemí by mohla vzniknout třeba kavárna,“ naznačil.

Zastupitelé schválili záměr na prodej budovy téměř bez výhrad. Zatím nejistá je výše kupní ceny, město si chce nechat vypracovat znalecký posudek a o prodeji definitivně rozhodnout v září.

Střední škola Kostka je certifikovanou školou v rámci mezinárodního programu IES a přes deset let si jako jedna z mála českých středních škol udržuje hodnoticí rating BBB, co znamená vysoce erudovaná a profesionálně vedená instituce.

„Záměr pana Kostky se mi velmi líbí,“ říká k předloženým plánům starosta Vsetína Jiří Růžička. „Souhlasím s tím, aby nevyužívaná budova začala sloužit vzdělávání a kultuře. V záměru vidím jen pozitiva také proto, že se na Horní náměstí vrátí život a bývalý úřad se tak po letech může znovu stát důstojnou součástí tamní zástavby.“

Budova v sousedství vsetínského zámku je dnes v zuboženém stavu kvůli vleklým sporům o zástavní práva. Radnice kvůli takzvané kauze Wojtoň Kowex nemohla s objektem dlouhodobě nakládat a do svého majetku jej nakonec dostala až v roce 2019.

„Řešili jsme několik způsobů dalšího využití, nechali jsme zpracovat řadu analýz. Uvažovalo se také o variantě přestěhování současného městského úřadu, ale kapacita by pro více než 200 úředníků nestačila,“ přibližuje Růžička.

Připomněl, že k odmítnutí této varianty patřil kromě nadměrně vysokých nákladů na nutnou rekonstrukci i fakt, že by se radnice sídlící v centru lidem vzdálila. Růžička zmínil rovněž možnost umístit do budovy některé za zařízení sociálních služeb. „Jenomže i tady by byla nutná velká finanční spoluúčast a tu jsme si dovolit nemohli,“ upozornil.