Proměna okolí zlínské nemocnice odložena. Zastavila ji nespokojená obyvatelka

„Město se snažilo s odvolatelkou vést dialog a hledat kompromis, který by vyhovoval oběma stranám. Bohužel jsme nebyli schopni splnit požadavky na zachování všech stromů v lokalitě, což by fakticky znemožnilo celou revitalizaci,“ uvedl náměstek primátora Michal Čížek, který má na starosti dopravu.

„Opakuje se tak scénář, kdy aktivisté či jednotlivci blokují důležité dopravní stavby v kraji, například i tolik potřebný obchvat Zálešné,“ připomněl.

Dnes vede podél nemocničního areálu stará cesta a vedle ní chodník, který je ve špatném stavu. Nábřeží se má rozšířit směrem k nemocnici a na její straně bude nový chodník. Místo současného pak vznikne cyklostezka.

Opravy se dočká také silnice a před 23. budovou, v níž je urgentní příjem, mají vzniknout zastávky MHD pro oba směry.

Spor kvůli kácení javorů u řeky

Zároveň má jít k zemi celkem sedmadvacet stromů. A právě výhrady proti kácení stromů u řeky jsou nejzásadnější v odvolání jedné obyvatelky Zlína, které má osm stran.

„Odvolání naší klientky směřovalo především proti plánovanému nedůvodnému vykácení vzrostlého stromořadí lemujícího Peroutkovo nábřeží,“ sdělil právník Jan Slezák Holeš z kanceláře Frank Bold Advokáti, která odvolatelku zastupuje.

„Naše klientka v lokalitě žije a o stromy se již tři desetiletí také osobně stará. Jedná se celkem o osmnáct zcela zdravých třicetiletých javorů, jejichž hodnota je z dendrologického hlediska nadprůměrná,“ doplnil.

Stromy mají podle něj ustoupit „zbytečným“ zpevněným plochám a nová výsadba přitom nesplňuje zákonné požadavky ani urbanistický a ekologický účel.

„Navržená je pouze náhradní výsadba o poznání méně hodnotných ovocných stromů u několik kilometrů vzdálené polní cesty v kopci nad Lužkovicemi, kde již stromová alej v současnosti roste,“ uvedl Slezák Holeš.

V odvolání jsou také rozporovány zásah do kvality životního prostředí a nedostatky v dopravním řešení či při nakládání s vodami. „Pomocí specializované advokátní kanceláře je de facto napadená celá stavba,“ konstatoval Čížek.

Magistrát však upozornil, že nelze projekt navrhnout tak, aby vedle sebe mohla být silnice, cyklostezka i chodník bez toho, aby se kácelo.

„Pokud ani bezpečnost silničního provozu kolem krajské nemocnice není považována za dostatečně závažný důvod pro kácení, pak je načase se konečně zamyslet nad nastavením legislativy, aby se takováto odvolání dala řešit například do nějaké časové lhůty a nešlo se neustále odvolávat,“ naznačil Čížek.

Odvoláním se zabývá krajský úřad, který musí požádat o přezkum několik ministerstev. Pak stavební povolení potvrdí, nebo vrátí k novému projednání. Podle města nelze vyloučit ani soudní spor.

Kraj chystá stavbu nového mostu

Úpravy měly výrazně zlepšit podmínky i pro pacienty, návštěvníky, personál nemocnice a vozidla záchranné služby. Město se po dohodě s vedením nemocnice i kraje rozhodlo, že projekt odloží na rok 2027, aby neohrozil stavbu nového Pavilonu pro matku a dítě. Ten patří ke klíčovým investicím v krajské nemocnici.

Zlínská radnice zkoušela změny Havlíčkova a Peroutkova nábřeží prosadit už dříve, ale nedokázala se dohodnout na majetkovém vypořádání s tehdejším vedením nemocnice a kraje.

Hejtmanství se nyní bude snažit aktuálního zdržení města využít a připravit projekt plánovaného mostu přes Dřevnici tak, aby se postavil souběžně s úpravami nábřeží v roce 2027.

„Sice je to zdržení, ale všechno zlé je pro něco dobré. Pokusíme se to udělat tak, abychom navázali na to, co bude dělat město,“ reagoval hejtman Radim Holiš.

Most má přes Dřevnici vést z nábřeží zhruba v místě interního oddělení a sloužit hlavně sanitkám záchranné služby, které mají sídlo na okraji nemocničního areálu.

„Jestli to parametry umožní, tak by na něm mohl být obousměrný provoz, pouze s výjimkou autobusů,“ popsal Holiš.

Přesné umístění se ještě řeší s tím, že by měl zvládnout i stoletou vodu při případných povodních. „Hledáme řešení, které by bylo méně komplikované s ohledem na zásah do zeleně i na výškové umístění,“ dodal hejtman.