Lidé častěji ukládají odpad mimo kontejnery, Zlín posílil vánoční svoz

10:28

Velké plastové obaly a kartonové krabice. Někdy stará matrace nebo kus nábytku. Do prostoru kolem nádob na tříděný odpad ve Zlíně někteří lidé stále častěji odkládají věci, kterých se chtějí zbavit. Má to ale háček: je to zakázané pod pokutou 50 tisíc korun a navíc to hyzdí okolí.