Očkování u praktických lékařů je v ohrožení, kvůli novým pravidlům

Nově mohou od kraje dostat pouze vakcíny na druhou dávku, na tu první si ji musejí u distributora objednat sami.

„Balení je ale po sto dávkách a musí se do třiceti dnů vyočkovat. To je problém. Aby si praktik udělal seznam stovky lidí, musí jich obvolat třeba třikrát tolik, protože někteří jsou naočkovaní v centrech, další očkování odmítají. Je to velice nevýhodné,“ poukázal krajský předseda Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas.

Praktici ve Zlínském kraji očkují už od února a podali vakcínu čtvrtině naočkovaných lidí v regionu, zatímco v jiných krajích je jejich podíl na proočkovanosti pouze asi desetiprocentní.



Výhodné je to hlavně pro pacienty, protože vakcína se díky ordinacím dostává rovnoměrně po celém kraji a nemusejí za ní jezdit do očkovacích center ve větších městech. Lékaři takto naočkovali přes 53 tisíc lidí, tedy všechny zájemce z řad osmdesátníků, sedmdesátníků a téměř všechny šedesátníky.

Praktici nemají problém vyočkovat třicet až padesát dávek, ale sto už ano. Pokud bude ale fungovat nový systém, s očkováním vakcínou Moderna praktici skončí a nebudou ji objednávat. Vakcína AstraZeneca už do České republiky přichází v malém množství a je určena jen na druhé dávky, látky od Johnson a Johnson je také málo a vakcínou od Pfizer/BioNTech praktici očkovat zatím nemohou.

Lékaři v ordinacích ve Zlínském kraji by tak pouze doočkovali zájemce druhou dávkou a s další vakcinací by zřejmě skončili. Což by také znamenalo, že by kraj přišel o značnou část Moderny, která by tím pádem putovala do jiných krajů.

„Jsme tím hodně poškození, trpí tím praktici i lidé, kterým jsme slíbili, že s vakcínou půjdeme za nimi. Vracíme se tím o čtyři měsíce zpátky. Myslím, že řada krajů s tím měla problém, neuměla spolupracovat s praktiky jako my a zásah shora to dal všechno do jedné roviny. Jde hlavně o to, abychom jako kraj o vakcíny nepřicházeli,“ prohlásil hejtman Radim Holiš.