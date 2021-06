Problémy s certifikáty, v očkovacím centru ve Zlíně lidé čekali i hodinu

„Lidé čekali i hodinu, než bylo možné certifikát vytisknout. Chtěla jsem to udělat doma sama, ale v centrálním systému nebyly údaje o mém očkování zaznamenané, takže jsem si musela zjišťovat telefon do PSG arény a urgovat, aby to tam zadali. Přitom vím, že známý u praktické lékařky nebo v očkovacím centru v Kroměříži dostali potvrzení hned,“ vysvětlila žena z Otrokovic, která ale s touto zkušeností nebyla jediná.

„Certifikát teď potřebujeme všichni z různých důvodů a mohli na to v aréně alespoň upozornit, aby lidé nebyli naštvaní.“

Problém potvrdil i krajský úřad. „Byl to centrální krátkodobý technický problém v minulém týdnu. Už by mělo být všechno v pořádku,“ ujistil krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

Z Kroměřížské nemocnice ale zaznívá upozornění, že i Ústav zdravotnických informací a statistiky poukazuje na to, že systém se nárazově může přehltit v případě okamžitého tisku dokumentů.

„Očkovaný musí v případě požadavku na certifikát čekat mnohem delší dobu, jelikož se musí zadat do systému všechna data a čekat následně na jejich zpracování. Navíc bývá systém často přehlcený a dochází k jeho výpadkům, které nejsme schopni ovlivnit,“ upozornila mluvčí nemocnice Veronika Slaměnová. „Pak se může stát, že nefunguje i několik hodin.“

Nápor na doklady roste hlavně kvůli zahraničním dovoleným a návštěvám různých akcí. Zájemci potřebují potvrzení o testování, o prodělaném onemocnění covid-19 i o očkování, a to také v případě, že mají za sebou teprve první dávku vakcíny. Týká se to i dětí. Tyto doklady jsou nezbytné pro cesty po státech Evropské unie i mimo ni.

Doklad o očkování je zdarma

V současnosti už všechny údaje zaznamenává centrální systém a každý si je může stáhnout na Očkovacím portálu občana na stránkách ocko.uzis.cz. Právě v něm byl v minulých dnech výpadek a systém neměl aktualizované údaje.

Nemocnice ve Zlínském kraji vydávají ve svých očkovacích centrech a místech certifikáty až po dokončeném očkování. Tak to nařizuje i ministerstvo zdravotnictví. Po první dávce se vydává pouze potvrzení, které ale nemá platnost mezinárodního certifikátu. Ten je ke stažení na uvedeném očkovacím portálu.

„Po první dávce jsme povinní informovat o možnostech stáhnout si certifikát na webových stránkách. Po druhé dávce taktéž. Pokud si to ale očkovaný vyžádá, jsme schopni certifikát po druhé dávce také vytisknout,“ potvrdila vedoucí komunikace a marketingu Vsetínské nemocnice Radka Benešová.

Certifikát o očkování nemocnice v současné době vydávají zdarma. Doklad o testování metodou PCR, který je při cestování do zahraničí také nutný, zasílají nemocnice SMS zprávou nebo na e-mailovou adresu. Je také možné si certifikát o výsledku testu nechat za poplatek vystavit a osobně vyzvednout.