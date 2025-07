„Máme vyřízený úvěr, ale zatím jsme ho nečerpali a platili to z prostředků, které nám zbyly,“ zmínil starosta Držkové Jan Chudárek. „Kanalizace nás finančně docela vyčerpala, takže bychom peníze za lepších podmínek určitě uvítali,“ doplnil.

Na mysli má nový krajský program Obce v nouzi, který menším vesnicím do 500 obyvatel nabízí při splnění několika podmínek bezúročné půjčky za zvýhodněných podmínek. Peníze jsou určené na projekty s vysokou mírou společenské potřebnosti či jinak naléhavé, na něž obec nemá dostatek vlastních peněz.

„Jde o revoluční věc. Musíme pomáhat obcím, které se ocitnou ve skutečné nouzi,“ je přesvědčený náměstek zlínského hejtmana pro strategický rozvoj a dotace Tomáš Chmela.

„Bez půjček by určité projekty vůbec nevznikly, nebo by došlo k nenávratným škodám. Půjčky jsou také cestou, jak vyřešit velké množství problémů, přičemž půjčené prostředky se do čtyř let Zlínskému kraji zcela vrátí,“ tvrdí.

Může jít také o projekty, na něž obec čerpá dotace, případně jsou vyvolány investicí kraje, což je případ Držkové, kde žije 364 lidí. Kraj do dotačního programu vloží 20 milionů s tím, že obec může žádat o jeden až pět milionů korun. „Usilovali bychom o tu vyšší částku,“ poznamenal Chudárek.

Peníze by pomohly při opravě kulturního sálu

Zájem mezi obcemi by o peníze byl zřejmě značný. Například v Kelníkách potřebují staticky zajistit kulturní sál v sídle obecního úřadu. A pokud budou mít dost peněz, opravili by při tom i celou budovu.

Statické zajištění vyjde asi na sedm milionů, oprava objektu na více než dvojnásobek. Obec s 160 obyvateli na to nemá vlastní peníze. Chtěla by proto od kraje získat pět milionů korun.

„Pokud bychom neuspěli, museli bychom část peněz dát z vlastních zdrojů a část si půjčit od banky. Případně bychom udělali jen statické zajištění a nemohli se pustit do opravy celé budovy,“ předestřel starosta Kelníků Lukáš Horenský.

Sál je zavřený už rok, protože se v něm propadla podlaha a praskají stěny. Je třeba provést sanaci trhlin a podbetonovat základy. Obec a její obyvatelé sál potřebují pro konání nejrůznějších akcí. S pracemi by chtěli začít tento, nebo příští rok.

O půjčku bude zájem

Také další menší vesnice by o krajskou půjčku stály, například Lechotice, kde žije 445 lidí. „Bylo by to pro nás zajímavé. Jsme malá obec, která rozhodně nemá peněz nazbyt. Máme větší úvěry než zůstatky na účtech,“ přiblížil starosta Lechotic Petr Maňásek.

Připravených mají několik projektů. Stejně jako v Držkové bude kraj opravovat silniční průtah Lechoticemi, na obci pak bude výstavba chodníků a opěrných zdí.

„Potřebujeme kromě dotace ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) i vlastní spoluúčast třicet procent. Budeme si na to muset brát úvěr asi 20 milionů korun,“ přiblížil Maňásek. „Jakékoliv peníze navíc, které budou dobře úročené, se nám budou hodit. Rádi bychom první etapu zvládli v příštím roce,“ nastínil.

V Lechoticích také plánují opravu kanalizace a výstavbu čistírny odpadních vody, což je projekt za 85 milionů korun. Také tady musí být obecní spoluúčast třicet procent.

Starosta nevyloučil ani dofinancování stávajících úvěrů s úrokem 3,5 procenta, pokud by to bylo možné.

Žádosti do konce prosince

„Jednou z podmínek půjčky je, že obec nemá na svém účtu volné rozpočtové prostředky, kterými by daný problém mohla vyřešit,“ upozornil Chmela.

Podle něho musí jít jen o naléhavé stavy. „Současné nastavení podmínek otestuje veškeré situace, které mohou v řešení konkrétních problémů nastat. Ukáže také, jak je dále vhodné v poskytování půjček samosprávám postupovat,“ řekl náměstek hejtmana.

Kraj program spustil zatím pro letošní rok, žádosti bude možné podávat od 27. července do konce prosince. Příští rok si program vyhodnotí a uvidí, jestli neudělá změny v podmínkách, v limitech čerpání peněz, případně zda ho nerozšíří i na větší obce.