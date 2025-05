Pět kilometrů dlouhý obchvat Jarošova či přeložka stávající krajské cesty II/497, jak je projekt také nazýván, má hlavně odklonit tranzitní dopravu na loni otevřenou dálnici D55.

Zástupci Zlínského kraje a obou měst na začátku týdne podepsali deklaraci, v níž si rozdělují úkoly a rámcově řeší i peníze, které budou klíčové. „Pro kraj z deklarace vyplývá, že nyní musí připravit dopravní model a na jeho základě vytvořit technickou studii,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel (ANO).

„Na základě studie vzniknou požadavky na změnu územního plánu i změnu územního rozvoje Zlínského kraje a následně se budeme bavit o výkupech pozemků a o získání finančních prostředků,“ doplnil.

Pomoc státu není jistá

Kraj by chtěl, aby z poloviny přispěl stát. Ostatně to se stalo i v případě přivaděče D49 ze Zlína do Fryštáku a obchvatu Zálešné, který na něho navazuje. Stát slíbil na obě stavby poslat 780 milionů korun.

Jisté to však nemá. „Každá dopravní stavba má svého majitele, který by se o ni měl starat a zajišťovat si finance,“ reagoval mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. „Rovněž platí, že krajům přispíváme na projekty související s dopravou každý rok nemalým objemem peněz. A do třetice platí, že každou žádost o podporu budeme individuálně posuzovat a v tuto chvíli nelze dát jednoznačnou a paušální odpověď,“ vzkázal.

Náklady se budou odvíjet zejména od toho, jestli půjde o cestu se dvěma, či čtyřmi jízdními pruhy. To bude záležet na výsledcích dopravního modelu, z něhož vzejdou počty vozidel. Nyní se odhaduje, že by to mohlo být kolem 15 tisíc aut denně, na což by mohl stačit jen dvoupruh.

Pokud by stát finančně nepomohl, kraj a města by z vlastních zdrojů stavěly jen těžko. „Samosprávy by se na téhle stavbě vyčerpaly ze všech peněz. Počítáme s tím, že se do toho zapojí stát i Zlínský kraj,“ věří starosta Starého Města Martin Zábranský (STAN).

„O roli státu budeme intenzivně jednat, aby prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury byly nasměrovány i k této stavbě,“ podotkl poslanec a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS).

Trasa mine zástavbu

Dálniční přivaděč D55 se v uherskohradišťské místní části Jarošov odpojí ze současné silnice vedoucí od Zlína. Po novém mostě překlene řeku Moravu a bude po jejím pravém břehu směřovat k Uherskému Hradišti. Na úrovni zóny Jaktáře do ní zamíří z přivaděče odbočka, na níž bude další most přes řeku.

Mapka chystaného dálničního přivaděče D55 Uherské Hradiště – Staré Město

Nová cesta pak povede i kolem zástavby, po třetím mostě překoná Baťův kanál a napojí se na cestu ke kruhové křižovatce na hlavní silnici I/55, z níž vede připojení na D55.

„Nově otevřená dálnice má velkou schopnost nasávat auta ze širšího území, takže tato trasa bude stále více atraktivní. Proto je nezbytné, abychom ji dokázali převést na neobydlenou druhou stranu řeky Moravy,“ sdělil Blaha.

Otevřená D55 už pomáhá

Loni otevřená D55 už městům od tranzitní dopravy částečně pomohla. „Věříme, že to bude další krok k tomu, abychom dopravu vytlačili z města a navedli účastníky dopravy mimo hlavní tepny, které by měly prioritně sloužit pro občany Uherského Hradiště a Starého Města,“ doufá Zábranský.

Ve hře byly tři varianty trasy. Vítězná je výhodná v tom, že prakticky míjí obytnou zástavbu, takže se nebudou muset bourat žádné domy. Města si jen musejí změnit územní plány tak, aby cesta mohla vzniknout. „Kdybychom byli šikovní, tak bychom roce 2032 mohli začít kopat, což je hrubý odhad. Výstavba by mohla trvat dva roky,“ dodal Doležel.