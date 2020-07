Sjezd z dálničního obchvatu v Otrokovicích se na dva měsíce uzavřel

Na jednu stranu to je pro tisíce řidičů změna, jež jim zkomplikuje jízdu po dálničním obchvatu Otrokovic a tedy mnoha z nich i do Zlína, současně je však může těšit, že silničáři pracují na dokončení druhé poloviny obchvatu, který je součástí dálnice D55 z Hulína směrem na jih. A to bude velké plus.

Sjezd z první poloviny obchvatu na hlavní cestu do Zlína bude kvůli stavebním pracím uzavřený do 20. srpna. Motoristé se tudy nedostanou do krajského města ani na opačnou stranu do Otrokovic a pak například do Napajedel a Uherského Hradiště. To může způsobit zásadní komplikace v dopravě, které se mohou projevit v Otrokovicích i v jiných městech.

„Někdy tyto práce udělat musíme. Snažili jsme se, aby to bylo o letních prázdninách, kdy je na cestách menší hustota dopravy. Doufáme, že tím nezpůsobíme kolaps dopravy,“ věří šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

V navrženém časovém harmonogramu počítají silničáři i se špatným počasím. Pokud tedy nebude hodně pršet, mohlo by být omezení nakonec o něco kratší. „Doufám, že to zvládneme dříve,“ věří Chudárek.

Na omezení zřejmě nejvíce doplatí Otrokovice, přes jejichž centrum se mohou řidiči vydávat, když využijí posledního sjezdu z dálničního obchvatu před jeho koncem.

„Očekáváme dopravní komplikace a kolony ve městě. S velkou pravděpodobností se to bude týkat nejenom centra města, ale také Objízdné ulice,“ nastínila vedoucí dopravně-správního odboru otrokovické radnice Renáta Krystyníková.

„Kdo se bude chtít vyhnout centru Otrokovic i případným kolonám, měl by zvolit jinou trasu,“ vzkázala.

Řidiči, kteří pojedou do Zlína, by měli sjet z dálnice už v Hulíně a pokračovat dál do krajského města po cestách přes Holešov. Pokud budou směřovat na jih, mohou jet přes Tečovice a Bohuslavice do Uherského Hradiště.

Další možností je, že sjedou z dálnice do Otrokovic a projedou centrem města, případně se mu vyhnou po Objízdné ulici a potom kolem pneumatikárny Continental Barum. To ale negativně ovlivní dopravu ve městě a pro motoristy to může znamenat zdržení.

Obchvat chtějí částečně otevřít v květnu

Uzavírka sjezdu na konci obchvatu souvisí s budováním inženýrských sítí pro to, aby se zde mohla v blízké budoucnosti napojit druhá část obchvatu, na který netrpělivě čekají řidiči i Otrokovice. Přes město už by potom neměla jezdit tranzitní doprava.

„Na dostavbu obchvatu jsme čekali dost dlouho. Po dokončení se řidičům v Otrokovicích, zejména na kvítkovické křižovatce, výrazně uleví,“ doufá starostka Otrokovic Hana Večerková.

Kvůli výstavbě druhé poloviny obchvatu je aktuálně uzavřená křižovatka pod Pohořelicemi na „staré“ cestě mezi Otrokovicemi a Napajedly. V místě křižovatky bude stát most přes dálnici.

V plánu jsou i další omezení. Řidiči se dostanou do otrokovické části Kvítkovice pouze po odbočce z hlavní cesty do Zlína.

Vedlejší cesta z Otrokovic do Napajedel, kterou řidiči rádi využívali, se kvůli výstavbě obchvatu nedá celá projet už od loňska. Teď se jí budou muset šoféři úplně vyhnout.

Oficiální dokončení druhé části dálničního obchvatu je naplánováno na podzim 2021, řidiči po něm ale budou moci jezdit zřejmě dříve.

„Se zhotovitelem stavby intenzivně pracujeme na tom, aby mohla být část jihovýchodního obchvatu Otrokovic uvedena do omezeného provozu již příští rok v květnu,“ uvedl zástupce správce stavby Ředitelství silnic a dálnic Pavel Dvořák.

První plány na vybudování obchvatu pocházejí z 60. let minulého století. Výstavba přes tři kilometry dlouhé čtyřproudové komunikace bude stát 700 milionů korun.