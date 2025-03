Mám zájem o hřebčín, potvrdil německý podnikatel. Záchranu chovu projedná Senát

Ministr zemědělství Marek Výborný chtěl vědět, jestli je jeho záměr vážný, a zda může sehrát roli prostředníka při jednání s majiteli.

„Pan Marian Ziburske potvrdil, že má zájem o koupi Hřebčína Napajedla. Ministerstvo zemědělství je připraveno v případě zájmu pomoci i v budoucnu v roli mediátora při dalších jednáních,“ sdělil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý s tím, že jednání pokračují, ale už mezi soukromými subjekty.

MF DNES se obrátila i na zástupce Ziburskeho firmy, kteří situaci nechtějí blíže komentovat, dokud nebudou jednání uzavřena.

„Ministerstvo zemědělství si je vědomo cenné historické hodnoty Hřebčína Napajedla včetně budov a pastvin, a má zájem o zachování chovu anglického plnokrevníka v České republice,“ zdůraznil Bílý. Výborný ale už dříve sdělil, že stát hřebčín kupovat nebude, protože to není jeho role.

Petici za záchranu podepsalo 65 tisíc lidí

Majitelé hřebčína s médii nekomunikují. Chov ukončili předloni, protože pro ně byl ztrátový. Areál by rádi využili jinak. Klíčové bude, jak dopadne rozhodování ministerstva kultury, zda bude hřebčín vyhlášený za kulturní památku. Pokud by se to stalo, bylo by jeho využití k jiným účelům složitější.

Současně ale platí, že pokud vlastníci nebudou chtít hřebčín prodat, budou snahy o obnovení chovu zbytečné.

Ve středu 19. března se bude hřebčínem zabývat Senát. Projedná petici za jeho záchranu, kterou už podepsalo přes 65 tisíc lidí.