Uherské Hradiště zbourá zimní stadion, dorost a junioři musejí trénovat mimo město

9:12, aktualizováno 9:12

Uherskohradišťská radnice připravuje jednu z největších investic posledních let, výstavbu nového zimního stadionu. Přípravy na bourání původního stánku, který dosloužil po desítkách let provozu, už začaly. Samotné bourání by mělo odstartovat ještě v červnu.