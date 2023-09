Do Zlína přibyl sloní samec Jack, zoo od něj očekává zplození mláďat

Sloní samec vstoupil do svého nového domova v chovném zařízení v Karibuni přesně o půlnoci na středu. O jeho získání usilovala Zoo Zlín několik let. Transport proběhl bez jakýchkoliv problémů a k velké radosti chovatelů se okamžitě začal zajímat i o potravu.

„Otevíráme novou kapitolu, máme býka slona afrického a můžeme zahájit etapu přirozeného rozmnožování slonů. Jsme za to velmi rádi, je to podle nás ten nejsprávnější způsob chovu slonů,“ uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Zahrada získala Jacka z maďarské Zoo Sosto, předtím také několik let pobýval ve švýcarské Zoo Basilej.

„V porovnání s našimi samicemi je to skutečný obr. Chov a práce se sloním býkem je odlišná od chovu samic, bude to pro nás určitě velká chovatelská výzva. Máme však zkušený tým chovatelů, naše chovatele jsme několikrát vyslali do maďarské zoo, aby se s Jackem seznámili. Sloního samce k nám doprovodili i jeho maďarští chovatelé, zůstanou u nás několik dnů. Teď je tu s námi také náš skvělý mentor Con Mul, jeden z největších odborníků na chov slonů. Věřím tedy, že vše úspěšně zvládneme,“ doplnil Horský.

Zlínská chová slony africké jako jedna ze dvou v České republice. Začala s nimi v květnu 2003, kdy získala tři slonice.

„Za těch uplynulých dvacet let jsme dokázali odvést skutečně velký kus práce. S velkou pomocí našeho mentora jsme připravili naše slonice na umělou inseminaci a v červnu 2021 se narodilo tolik vytoužené první mládě slona afrického v České republice. Podařilo se nám získat nové pozemky a vybudovat na nich v rámci projektu Karibuni největší a nejmodernější zařízení pro chov slonů v Evropě,“ připomněl ředitel.

Mladého samečka Zyqarriho porodila Kali, jedna ze tří samic, které jsou si věkově blízké. Kali byla prvorodička a teď je jí 28 let. Další samice Zola je o rok mladší, samice Ula má 26 let.

Slonímu samci teď chtějí chovatelé dopřát co nejvíce klidu. „Každý transport je určitou zátěží pro zvíře. Jackovi tak byla před přepravou podána mírná sedativa, aby vše zvládl v co největším klidu a pohodě. Máme velkou radost, že bez problémů přijímá potravu, vylučuje, to vše svědčí o skvělé zdravotní kondici,“ pochvaloval si Horský.

Nejbližší dny nyní stráví Jack uvnitř pavilonu, aby si zvykl na nové prostředí, nové chovatele a postupně také na slonice a slůně.

„Vše bude velmi pozvolné, bude záležet jen a jen na slonech. Věříme, že pokud se naplní naše předpoklady, Jacka ještě letos představíme návštěvníkům,“ nastínil Horský.