Prostoru pro sport je málo. Města chystají nové haly, pomůžou tím i školám

S letošní žádostí o dotaci neuspěli, ale plán na stavbu sportovní haly v Chropyni nevzdávají. Do září chtějí mít stavební povolení a pak se do výzvy Národní sportovní agentury (NSA) přihlásí znovu.

„O stavbě sportovní haly se v Chropyni mluví dvacet let a nikdo to zatím nedotáhl do konce. Teď už to vypadá slibně. Máme vysoutěženého dodavatele stavby, a pokud se dostaneme do pokročilejší fáze stavební připravenosti, budeme mít vyšší šanci na zisk dotace od NSA,“ řekl starosta Michal Vlasatý.

Nová hala má vyjít na maximálně sto milionů korun a výraznou částku pokryje právě dotace, kromě toho si město může vzít i úvěr.

Hala vznikne na místě bývalého házenkářského hřiště v těsném sousedství koupaliště, budovy TJ Sokol a fotbalového hřiště.„Do sportovního areálu nám to krásně zapadá. Dnes je to neutěšené místo, kde pouze parkují řidiči v létě, když jsou plné kapacity pro auta u koupaliště. Výhledově zde chceme vybudovat i ubytovací kapacity, aby sem kluby mohly jezdit na soustředění,“ plánuje Vlasatý.

Hulín limitují finance

Kryté sportoviště by chtěli postavit také v nedalekém Hulíně. Jenže narážejí na ekonomické limity. „Letos děláme proměnu sokolovny na městské kulturní centrum, což je pro nás finančně náročná investice,“ vysvětlil starosta Jaromír Žůrek. „Sportovní halu určitě chceme stavět, ale žádat o dotaci budeme až s hotovým projektem, abychom měli šanci uspět. Můj odhad je, že dříve než za dva tři roky se k tomu nedostaneme.“

Sportovní hala v Hulíně má stát na pozemku vedle stávajícího sportovního areálu, kde už má město vyčleněnou parcelu. „Původně ji bývalé vedení radnice plánovalo v blízkosti místní školy, ale tamější pozemek je příliš malý,“ poznamenal Žůrek.

Moderní sportoviště chystají také ve Valašském Meziříčí, kde uspořádali architektonickou soutěž o návrh na přístavbu tělocvičny Základní školy Křižná. S 650 žáky jde o největší školu ve městě.

„Její dosavadní tělocvična je ale zároveň dlouhodobě na hraně své kapacity. Proto nám přišlo jako skvělé řešení propojit potřeby školy s potřebami místních sportovních klubů a oddílů, které volají po výstavbě nové sportovní haly. Díky tomu bude tělocvična dopoledne sloužit žákům, odpoledne a o víkendech ji naplno využijí sportovci. Jedná se o funkční a zároveň ekonomicky nejvýhodnější řešení,“ řekl starosta Robert Stržínek.

Velké plány má rovněž Kroměříž, kde by mohla sportovní hala začít vznikat za dva roky. Stát bude v Obvodové ulici kousek od plaveckého bazénu a vyjde na téměř 300 milionů korun. S rozměrem hřiště 40 krát 20 metrů bude určena pro míčové či taneční sporty, které zde půjde provozovat i na vrcholové úrovni.

Novinka se chystá v Rožnově pod Radhoštěm, tamější zastupitelé totiž schválili nákup sportovní haly od soukromého majitele za 24 milionů korun. Město zde chce vytvořit multifunkční sportovní halu. V budoucnu je v plánu zastřešení venkovních kurtů, kam by se přesunul tenis, a uvolnily by se vnitřní prostory pro další sporty.