Větve u elektrického vedení řeže rybářský prut, jediný takový stroj v Česku

V tomto období například ořezává větve v Nivnici nebo sousední Korytné kolem břehů řek a v lesích. Až do konce března, kdy končí vegetační klid, to bude skoro každodenní práce.

„Výhoda je v tom, že rameno stroje je odizolované na více než sto deset tisíc voltů, takže při ořezu není potřeba vypínat elektřinu ve vedení. Dodržujeme dvoumetrovou vzdálenost od drátů, ale i kdybych se jich náhodou dotkl, tak mi to neublíží,“ přiblížil majitel firmy Vágner LCZ Ludvík Vágner.

„Rameno je takový rybářský prut. Dostaneme se s ním do výšky čtyřiadvaceti metrů. Dříve se musel vypnout proud a zavolat plošina, která se ale do některých míst nedostane,“ doplnil.

I na těchto místech ale může kvůli vzrostlým stromům dojít k poškození vedení. Energetická společnost E. ON napočítala loni na území Moravy sedm kalamitních situací.

„Popadaly stromy a větve na vedení a způsobily nejen řadu poruch, ale také velké škody v řádech mnoha milionů korun. Udržování ochranného pásma kolem vedení pomáhá tyto poruchy a škody snižovat,“ zdůraznil David Šafář ze společnosti E. ON.

Majitelé pozemků často svou povinnost neplní

Ochranné pásmo je prostor, ve kterém nemají co dělat větve stromů a jiného porostu. Liší se podle druhu vedení a pohybuje se od jednoho až do dvanácti metrů. Podle energetického zákona se o to musejí starat majitelé pozemků, což jsou v některých případech nejen fyzické osoby, ale i obce a různé společnosti.

„Některé ořezy si zvládneme udělat vlastními silami třeba jednou za pět let. Ale pak jsou některá místa, kdy nám energetická společnost oznámí, že je potřeba něco prořezat, a my pak firmě, která to provede, dáme jako majitelé pozemku souhlas,“ vysvětlil starosta Nivnice Miroslav Vykydal.

E. ON si totiž vedení hlídá a kontroluje, a pokud zjistí, že jsou stromy přerostlé, upozorní vlastníka.

„Že majitel svou povinnost neplní, se stává poměrně často. Může to nastat i v situaci, kdy není schopný ořez provést sám. Pak nastupujeme my, protože jde o situaci, kdy by mohlo dojít k omezení nebo přerušení elektrické dodávky,“ přiblížil vedoucí řízení údržby a oprav společnosti EG. D Petr Nováček. „Ale řešíme dokonce i případy, kdy nám majitel opakovaně brání, abychom svou povinnost vykonali.“

Energetická firma do těchto prací každoročně investuje více než 110 milionů korun.