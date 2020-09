Nemocnice hledá pět dalších náměstků, mzdové náklady se prý nezvednou

„Dlouho je tato situace nedořešená a my jsme se na zvýšení počtu náměstků chystali už rok. Potřebujeme, aby převzali odpovědnost za určité úseky další lidé. V současné podobě je to velká koncentrace moci na pár osob, a to není dobře,“ vysvětlil Radomír Maráček, ředitel Nemocnic Zlínského kraje.

Dosud má nemocnice náměstka léčebné péče, kterým je primář novorozeneckého oddělení Jozef Macko, a náměstkyni ošetřovatelské péče Helenu Šmakalovou.

Za ekonomiku, investice, právní oblast, provoz a informační technologie v současné době zodpovídají dva členové představenstva, tedy Petr Liškář a Jozef Machek, který nedávno nahradil Lucii Štěpánkovou.

Krajským opozičním zastupitelům se ale postup nemocnice nelíbí a namítají, že změna v organizaci by měla být součástí organizačního řádu, což se nestalo.

„Jde mi o to, že vedoucí odborů pracují na základě pracovní smlouvy, zatímco náměstci na základě manažerské smlouvy. To už se bavíme o jiných částkách. A také je to přečerpávání peněz z nemocnice ven,“ domnívá se Milena Kovaříková z ČSSD.

Do konkurzu se přihlásili vedoucí odborů

Pro srovnání, například Krajská nemocnice Liberec má srovnatelný počet zaměstnanců. Generální ředitel má k dispozici pět ředitelů, kteří mají na starosti ekonomiku, lékaře, technické záležitosti, ošetřovatelskou péči a obchody a investice. Technický ředitel liberecké nemocnice má pod sebou také pět vedoucích odborů.

Pardubickou krajskou nemocnici, která má ale méně personálu než Zlín, vede jeden ředitel a čtyři náměstci. Jedna náměstkyně vede ošetřovatelskou péči, tři náměstci pro léčebnou péči zodpovídají každý za jiný obor – chirurgický, interní a komplement a ostatní.

Fakultní nemocnice v Ostravě, která ale patří pod stát a pracuje v ní více lidí než ve Zlíně, má ve vedení osm náměstků a dva vedoucí odboru.

Osobní náklady, které jsou nejvyšší výdajovou položkou nemocnice, zůstanou i po navýšení počtu náměstků údajně stejné.

„Mzdové náklady se zvyšovat nebudou. Do výběrového řízení se přihlásili většinou současní vedoucí odborů. Pokud by do pozic náměstků nastoupili, tak jim zůstane stejná mzda, pouze motivační složka by byla jiná,“ prohlásil Maráček.

Loni vyplatila nemocnice dohromady na mzdách a zdravotním a sociálním pojištění 1,5 miliardy korun.