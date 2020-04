Zlínský kraj chce stavět novou nemocnici na etapy, bude o ní znovu hlasovat

O výstavbě nové nemocnice budou krajští zastupitelé znovu hlasovat na svém zasedání 4. května. Kongresové centrum kraj zvolil proto, aby dodržel bezpečnostní opatření a na jednání mohli přijít i zájemci z veřejnosti.

Stavbu nemocnice zastupitelé na návrh hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL), který má zdravotnictví na starosti, neplánovaně schválili loni v prosinci. Ministerstvo vnitra však později vyzvalo kraj, aby kvůli možnému porušení zákona o krajích stavbu nové nemocnice projednal znovu tak, aby se k ní mohli vyjádřit i občané.

„Zastupitelstvo správně hlasovalo. Je naprosto jasné, že Zlínský kraj by soudní při s ministerstvem vnitra vyhrál, existují k tomu judikáty Ústavního soudu. Ale právní pře v této zemi trvají rok, dva, tři, možná i více, a my na to nemůžeme čekat. Proto jsem záměr dal znovu k hlasování, abychom potvrdili rozhodnutí, které jsme učinili v prosinci, a aby projekty k výstavbě znovu směřovaly. Rada už to schválila a věřím, že totéž učiní i zastupitelstvo,“ uvedl Čunek.

Opoziční zastupitelé i další organizace si stěžovali na to, že v prosinci zařadil hejtman schvalování stavby nemocnice až v průběhu zasedání a obyvatelé o tom nevěděli. Úředníci vyhodnotili, že kraj neporušil zákon tím, že bod o nemocnici zařadil dodatečně.

Zvolený postup ale mohl znamenat porušení práva občana vyjadřovat se k projednávaným věcem, protože to nebylo dopředu známo. A také porušení povinnosti kraje hospodařit s majetkem transparentně.

„Pokud kraj nápravu nezjedná, respektive ministerstvo vnitra neshledá, že podmínky pro uplatnění dozorových opatření pominuly, podá správní žalobu na zrušení dotčených usnesení nebo, pokud tato usnesení dosud nebyla vykonána, zahájí správní řízení o pozastavení jejich výkonu,“ konstatovala v dopise Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra.

Kvůli koronaviru chtějí stavět po etapách

Osmimiliardovou investici chce také kraj nově rozdělit na etapy. Citelným zásahem do hospodaření by totiž byla i za běžných okolností, po ekonomickém propadu způsobeném koronavirovou pandemií bude stavba nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích znamenat ještě větší zátěž než dřív.

„Nejsme blázni, víme, že situace je jiná. Musíme být obezřetní. Proto chceme stavbu rozdělit do funkčních celků a rozložit financování operativně podle možností kraje,“ vysvětlil radní za školství Petr Gazdík (STAN), který doplnění na pondělním jednání rady navrhl.

Materiál musí nejdříve rozpracovat a upravit investiční odbor. Pracovníci by měli zvážit, které provozy jsou nezbytně nutné v první etapě a které se dají posunout do dalších částí. Mohlo by jít třeba o vybavení ředitelství, parkovací dům nebo třeba o rehabilitaci.

„Je to nepatrná, ale významná změna. Chceme, aby etapy na sebe navazovaly a měly logiku. Ale kdyby bylo v době stavby zle, tak kraj bude moci říct, že teď udělá jednu část a s dalšími počká,“ naznačil hejtman Čunek.

Bude méně peněz od státu i z veřejné dopravy

Už před pár dny oznámil, že Zlínský kraj nebude ani v současné situaci omezovat potřebné investice a naopak se do nich pustí, aby podpořil ekonomiku.

Ekonomický náměstek hejtmana Jiří Sukop (ANO) naopak upozornil, že kraj musí počítat s tím, že bude mít nižší příjmy ze státního rozpočtu a přijde i o část příjmů z veřejné dopravy, která je kvůli koronavirové nákaze velmi omezená.

Na osmimiliardovou stavbu si chce hejtmanství vzít úvěr tři miliardy korun. Teď splácí úvěr 1,7 miliardy, což znamená zhruba 140 milionů korun ročně. Další čtyři miliardy by měl kraj uspořit, přičemž podle Čunka už má v tuto dobu našetřené dvě miliardy.

Projekt je také zapsaný v seznamu Národního investičního plánu, ale finance od státu nejsou jisté. Poslední potřebnou miliardu má doplnit Baťova nemocnice.

Teď kraj vybírá vítěze soutěže na rozsáhlou projektovou dokumentaci v hodnotě 280 milionů korun.

„Tím, že stavbu nemocnice rozdělíme do etap, nic nevyřešíme. Investiční záměr zůstane stejný, vlak jede dál. Navrhoval jsem, ať projekt přepočítáme a zaktualizujeme, jestli je potřeba stavět nemocnici v takovém rozsahu, jestli se dá rozdělit na části a hlavně, jestli na ni budeme mít peníze,“ upozornil náměstek Sukop, který Gazdíkův návrh nepodpořil.

Také kvůli tomu chtějí o největší investici v historii Zlínského kraje znovu zastupitelé diskutovat. Upozorňují například na to, že tak velký projekt může v dalších letech způsobit vysoké zadlužení a že by kraj měl novou situaci nejdříve vyhodnotit a znovu zvážit postupnou rekonstrukci stávající nemocnice.

„Pokud bude díra ve státním rozpočtu 300 miliard, tak nebudou peníze na velké investice v rámci Národního investičního plánu. Baťova nemocnice navíc za současné situace nenašetří miliardu,“ prohlásil Pavel Pustějovský, zastupitel a šéf krajského hnutí ANO.