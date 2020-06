Interna ve zlínské nemocnici dosluhuje, pomoci může třeba přístavba z buněk

„Už s tím musíme něco dělat. Nemáme na stole žádný varovný dopis s termínem, ale kdybychom za dva a půl roku chtěli obnovit akreditaci, tak tímto procesem tato budova už neprojde. Proto potřebujeme jednat rychle,“ vysvětlil předseda představenstva nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Pavilon s číslem 25, který stojí v blízkosti budovy ředitelství, byl postaven na konci 70. let a dlouhodobě se mluví o tom, že už je zastaralý. I z tohoto důvodu už minulé vedení Zlínského kraje mělo připravený projekt na novou internu za zhruba 780 milionů korun. Dokonce už bylo vyřízené i stavební povolení a připravovala se nultá etapa.

Konkrétní důvody, proč kraj nakonec se stavbou nezačal, nejsou známé. Nové vedení v přípravách nepokračovalo a stavební povolení propadlo.

Různé varianty řešení

Nemocnice teď hledá rychlé řešení, takže celková rekonstrukce, která by vyžadovala zdlouhavá povolení a musela by probíhat za provozu, nepřipadá v úvahu.

Už proto, že kraj má schválený investiční záměr na stavbu nové nemocnice ve Zlíně Malenovicích a nákladná rekonstrukce interny, která by vyžadovala peníze a čas, by před stěhováním nebyla vhodná.

„Je to náročný úkol, proto to intenzivně řešíme. Jednáme o několika variantách, ale zatím nemáme závěr. Jednou možností je, že se přistaví komplex z modulárních buněk místo nevyužívané prádelny. Druhou variantou je přístavba ve svahu hned vedle interny. Nebo se nabízí ještě jiné řešení,“ naznačil hejtman Jiří Čunek.

Jakákoli oprava nebo stavba by se podle něj pohybovala v řádu desítek milionů korun. Provizorní budova z buněk by se po odstěhování zdravotnického provozu do nové nemocnice v Malenovicích mohla využít jinak nebo například odprodat.

Špatná elektroinstalace

Zatím jde ale pouze o úvahy. V interním pavilonu sídlí interní a kardiologické oddělení se specializovanými ambulancemi, jednotkou intenzivní péče a lůžkovým oddělením. Mimo jiné tam pacienti chodí na diabetologii, gastroenterologii nebo obezitologii.

Budova nebyla uvnitř nikdy výrazně rekonstruována a její dispozice nedovoluje, aby se opravovala za provozu.

Vedení nemocnice upozorňuje, že už dlouhodobě nevyhovuje medicínským standardům, má ve špatném stavu elektroinstalaci, chybí v ní prostor na další rozvoj a zázemí pro pacienty na pokojích není takové, aby odpovídalo současným potřebám.

„Dalším velkým nešvarem je, že například na jednotkách intenzivní péče v budovách interny a LDN vůbec není vzduchotechnika a chlazení je zde řešeno pouze klima jednotkami, což je však dle platné legislativy nepřípustné,“ poukázal před rokem Martin Nedbálek, vedoucí oddělení správy budov a energetiky zlínské nemocnice.

Obě oddělení – interna i kardiologie – patří k nejvytíženějším. V roce 2018, podle výroční zprávy nemocnice, hospitalizovali na interně 4300 pacientů, na kardiologii o tisíc méně. Do ambulancí přišlo dohromady více než 30 tisíc pacientů a počet vyšetření na interně se pohybuje kolem 54 tisíc za rok, na kardiologii je to téměř 13 tisíc.

Ve 25. pavilonu sídlí také dialyzační středisko, které by se ale mělo v blízké době stěhovat.

Před rokem už se do nedalekého pavilonu přesunula akutní interní ambulance, která do té doby sídlila v přízemí interny. Teď ji pacienti najdou ve 23. pavilonu, kde je součástí urgentního příjmu stejně jako akutní chirurgická a akutní traumatologická ambulance.