Zdravotníci se těší na Vánoce bez covidu, loni pečovali o tisíce lidí

Pro lékaře a zdravotní sestry v nemocnicích to znamená ještě víc. Konečně je čekají relativně normální Vánoce bez ochranných obleků, vyčerpávajících služeb na covidáriu a přeplněných jednotek intenzivní péče s vážně nemocnými pacienty.

„Vypadá to dobře,“ poznamenal primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Baťovy nemocnice Tomáš Gabrhelík, který je krajským koordinátorem intenzivní péče. „I když počty nemocných s covidem pořád někdy stoupají, jindy klesají, do nemocnic se nedostává tolik pacientů. A když, tak jsou tady spíše kvůli jiné diagnóze, ke které je covid jen přidružený.“

Ve všech nemocnicích ve Zlínském kraji aktuálně leží s covidem 36 pacientů, na jednotce intenzivní péče (JIP) jsou čtyři. Loni touto dobou byla situace nesrovnatelně závažnější. Lékaři se starali o dvacetkrát více nemocných a kolem sedmi desítek jich kvůli vážnému stavu potřebovalo intenzivní péči.

„Loni jsme se převážně starali o covidové pacienty. Ale nebylo to tak hrozné jako rok předtím, neměli jsme strach z neznámé nemoci,“ přiblížila staniční sestra plicního oddělení zlínské nemocnice Kateřina Bartoníková.

„Věděli jsme, co od toho čekat, do čeho jdeme. Také ubylo pacientů v těžkém stavu.“ Loni bylo už v listopadu jasné, že do Vánoc se situace nijak výrazně nezlepší. To se také stalo. I na Štědrý den bylo kromě ostatních pacientů hospitalizovaných stále přes 300 lidí s covidem a více než 50 jich bylo na JIP.

„Intenzivní medicína musela v té době pojmout mnohem větší množství pacientů a sestřičky jiných profesí se musely za provozu přeškolit, aby mohly pečovat o covidové pacienty,“ zavzpomínala sestra z oddělení ARO Uherskohradišťské nemocnice Monika Hastíková. „Zdravotní sestra má vždycky Vánoce specifické, ale letos už to bude určitě klidnější než v posledních dvou letech,“ věří.

„Letos to bude úplně jiné,“ nepochybuje Bartoníková. „Za pacienty, kteří u nás zůstanou přes Vánoce, by mohli přijít příbuzní a strávit s nimi čas. Věřím, že svátky prožijeme ve větším klidu, i když to bude ve službě.“

Vedení některých nemocnic se navíc v tomto období rozhodlo, že své zaměstnance před koncem roku potěší. Ve Zlíně například celoplošně rozdali odměny. „Díky dobrým hospodářským výsledkům mohli dostat odměnu deset tisíc korun,“ uvedl ředitel Jan Hrdý. „Organizovali jsme také Mikuláše s dárky ve zlínském herním centru pro děti zaměstnanců. A protože jsou Vánoce i o komunikaci a potkávání se, měli jsme také akci Punč s ředitelem, kde mohli všichni z Baťovky strávit čas s vedením nemocnice, na cokoliv se zeptat nebo prostě jen tak pobýt.“

V Uherském Hradišti se zase po třech letech vrátí k vánoční konferenci, na které vyhlásí výsledky ankety Zaměstnanec roku. „Jako každý rok se snažíme odměnit naše zaměstnance i po finanční stránce, což se nám daří,“ řekl ředitel nemocnice Petr Sládek.

V posledních týdnech nemocnost roste

„Plánujeme mimořádné odměny a obnovili jsme tradici předvánočního setkání primářů a vrchních sester, které v minulých dvou letech nebylo možné,“ přiblížila za Vsetínskou nemocnici mluvčí Lenka Plačková. „Začali jsme také sérii předvánočních akcí.“

S covidem teď v kraji bojuje asi 470 obyvatel, na začátku října jich bylo i přes dva tisíce. Minimálně jednu dávku očkování proti této nemoci si nechalo aplikovat přes 346 tisíc lidí, necelou třetinu tvoří lidé starší 65 let.

Lidí, které aktuálně trápí virové nachlazení, je v kraji přes 2 300 na 100 tisíc obyvatel. To je o 28 procent víc než minulý týden. Výrazně v posledním týdnu stoupl i počet pacientů s chřipkou, a to o 78 procent na 139 lidí na 100 tisíc obyvatel. Nejčastěji stonají děti do pěti let. „Nemocnost v posledních třech týdnech nabrala na dynamice,“ zhodnotila mluvčí krajské hygieny Vendula Ševčíková. „Současný nárůst je v rámci sezonní epidemie respiračních onemocnění včetně chřipky, jedná se o očekávaný stav v tomto období.“

Podle lékařů se totiž letos zase začala více šířit běžná virová onemocnění, která během posledních dvou let výrazně ustoupila převládajícímu covidu. Během svátečních dní hygienici velký nárůst onemocnění nečekají.

„Předpokládáme, že z důvodů prázdnin a dovolených se na chvíli přeruší šíření onemocnění v kolektivech. Po Novém roce nelze vyloučit opětovný vzestup onemocnění,“ naznačila Ševčíková.