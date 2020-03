Nemocnici ve Valašském Meziříčí chce dál provozovat Agel, hlásí se i kraj

Za poslední rok investovali 24 milionů korun a od roku 2004 jde o více než 200 milionů korun. Společnost Agel za tuto částku v nemocnici ve Valašském Meziříčí nakoupila moderní a pro pacienty šetrnější přístroje, zkvalitnila služby a zlepšila pracovní podmínky zaměstnanců.

Smlouva na provozování zdravotní péče, která začala platit v roce 2004, se ale pomalu blíží ke konci. A město, jemuž patří nemocniční budovy, hledá budoucí řešení. Zvažuje přitom i variantu, že nemocnici nabídne Zlínskému kraji. A ten by nebyl proti.

„O nemocnici máme zájem. Teď záleží na městě, jaký vytvoří klíč a obchodní podmínky. Ale určitě bychom se s tím vyrovnali a zvládli bychom to i finančně,“ prohlásil hejtman Jiří Čunek, který má krajské zdravotnictví na starosti.

Jak by převzetí vypadalo, jakou výši nájmu by kraj městu platil či jak by to zasáhlo do hospodaření kraje ve chvíli, kdy by současně stavěl novou nemocnici ve Zlíně-Malenovicích? To zatím jasné není. S převzetím nemocniční péče ale už souhlasila i krajská rada.

Současný provozovatel se však nevzdává. „Velmi stojíme o to, aby spolupráce pokračovala. Tato nemocnice je stabilní a snažíme se ji rozvíjet,“ sdělil Tom Philipp, první místopředseda společnosti Agel.

Radní ve Valašském Meziříčí minulý týden sestavili pracovní skupinu, která se tímto tématem bude zabývat.

„Už jsme dostali oficiální dopis od společnosti Agel i od Zlínského kraje, že s námi chtějí jednat a mají o nemocnici zájem. Zatím je to bez nějakých návrhů. Předpokládám, že bychom se nimi mohli sejít během března,“ podotkl starosta Robert Stržínek.

Smlouva s Agelem končí sice až v roce 2023, ale podobnou situaci dosud v Česku nikdo neřešil. Nejde totiž jen o nájem budov, ale také o provoz nemocniční péče včetně zaměstnanců, vybavení či závazků a pohledávek.

Nemocnice slouží pro spádovou oblast s 80 tisíci obyvateli a pracuje v ní zhruba 500 lékařů a zdravotních sester. Pacientům poskytuje péči v rámci interního oddělení, chirurgie, urologie, radiodiagnostiky, gynekologicko-porodnického oddělení, následné péče, rehabilitace, dětského oddělení nebo anesteziologicko-resuscitačního. Mají k dispozici i dvacet ambulancí a lékárnu.

Nájem, který Agel platí městu, se ročně pohybuje kolem sedmi milionů korun. Na nutné náklady, na údržbu budov nebo investice to ale podle starosty nestačí. Radnice z toho totiž splácí i šedesátimilionovou ztrátu nemocnice z minulých let.

„Před lety jsme si také museli vzít dvacetimilionový úvěr na rekonstrukci stravovacího provozu, který částečně splácíme ze získaného nájmu,“ doplnil Stržínek.

Soukromá společnost za šestnáct let provozu zase postavila heliport i parkoviště, zrekonstruovala oddělení klinické biochemie a pořídila řadu přístrojů. Od loňska mají lékaři k dispozici například nový počítačový tomograf za 14 milionů korun, který zrychlil a zkvalitnil vyšetření.

Letos chce nabídku rozšířit o magnetickou rezonanci, tedy špičkový diagnostický přístroj, který na Valašsku zatím chybí.