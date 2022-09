Několik propojených budov vytvoří nový pavilon v Baťově nemocnici

„Základní výhodou je, že se přesouváme do prostoru, který budeme moct vyčlenit pro stavbu a nebudeme při ní zasahovat do provozu nemocnice,“ vysvětlil ředitel nemocnice Jan Hrdý na včerejším jednání krajských zastupitelů.

Nový pavilon tak nebude stát na místě bývalé prádelny v blízkosti interny, jak se dosud plánovalo. Podle projektantů by zde museli při stavbě zásadně omezit provoz špitálu, hůře by se na ni dalo navázat dalšími etapami a také by hrozilo, že by na sebe logisticky nenavazovaly urgentní příjmy. Navíc by sem nešlo dostat všechny potřebné prostory, oddělení a provozy v takovém objemu, jaký podle nejnovějších trendů vyžadují.

„Objem stavby má pochopitelně na stavbu vliv. A ten se proti původním plánům zvedl asi o třetinu,“ upozornil Hrdý. „Jednoduše řečeno, nová varianta bude o třetinu dražší. To je ale jen první etapa,“ řekl.

Dosud se náklady na nový centrální pavilon odhadovaly na tři miliardy korun, takto by se cena zvýšila na minimálně čtyři miliardy korun. Hejtmanství má nyní připravených 2,3 miliardy.

Nový pavilon má vzniknout v zadní části travnaté plochy někdy označované jako Gahurův prospekt, která stojí v blízkosti onkologie a hlavní brány do nemocnice.

„Poradili jsme se se zástupci nemocnice, jednali o tom na radě kraje, řešila to komise pro rozvoj Baťovy nemocnice a máme jednotu, že nás pro stavbu zajímá právě tato plocha,“ řekl hejtman Radim Holiš (ANO).

„Původní variantu jsme vyhodnotili jako nevhodnou zejména s ohledem na požadavky moderní medicíny, které definovalo vedení nemocnice a samotní lékaři. Nároky na velikost objektu se na základě toho navýšily o třicet procent. Tak velká budova by na původním místě zkomplikovala další rozvoj nemocnice, proto bylo nutné hledat nové řešení,“ doplnil.

Stavba má mít dvě etapy. Pro tu první, která tvoří až dvě třetiny, je v plánu hlavní budova s pěti až šesti podlažími a dalšími menšími propojenými objekty. Bude kvůli tomu potřeba zbourat současné oční oddělení, hematologicko-transfuzní oddělení a další provozy a ambulance v okolí. Druhá etapa bude postupovat podle toho, co nemocnice bude potřebovat a jak na tom bude kraj s financemi.

Urgentní medicína bude na jednom místě

„Říká se tomu funkční polyblok. Jedná se o několik budov přiměřené výšky většinou do šesti podlaží, které jsou propojené koridory ve všech patrech,“ upřesnil Hrdý.

„Je to výhodnější než velké monobloky, ke kterým se pak velmi špatně něco přistavuje a velmi špatně se za provozu opravují,“ dodal. Návrh počítá s tím, že interní oddělení bude mít v pavilonu k dispozici 90 akutních lůžek, chirurgie 60, traumatologie, neurologie a kardiologie po třiceti. Lékaři budou operovat v šesti až osmi operačních sálech, součástí budou také stacionáře, zákrokové sály i ambulance.

Mění se i využití pavilonu. Původně nemocnice počítala s tím, že postaví interní pavilon a následně chirurgický pavilon. V každém pavilonu mělo být od nejvíce urgentní péče až po tu nejméně urgentní.

„Koncepci teď měníme tak, že vybíráme urgentní péči z interních a chirurgických oborů, dáváme ji dohromady do jednoho celku a stavíme centrální urgentní jádro nemocnice, kde bude soustředěná okamžitá život zachraňující medicína,“ zmínil Hrdý.

Za dva roky chce kraj vybírat stavitele

Navržená varianta vyžaduje, aby město Zlín změnilo územní plán a v této části areálu dovolilo vyšší budovy. Tuto žádost už v minulém týdnu zastupitelé odsouhlasili. Samotná změna by se v rámci města měla schvalovat příští rok na jaře.

„Ano, víme, že je tam významná architektonická hodnota v podobě Gahurova konceptu a není jednoduché se toho vzdát, ale všichni zastupitelé se shodli, že chtějí, aby se investovalo do zlínského zdravotnictví,“ poznamenal primátor Jiří Korec (ANO).

Opoziční krajští zastupitelé kritizovali, že k tak velké investici nemají detailní informace. Nevědí například, kdo a v jakém objemu ji zaplatí. Plán podle nich neodpovídá tomu, že jde o nemocnici krajského, a ne okresního typu. „Když jsme schvalovali nemocnici v Malenovicích, měli jsme informace mnohem více detailní, teď vidíme jen hmotovou studii. Taková neodborná příprava mne nepřesvědčila,“ uvedl zastupitel Miroslav Adámek (STAN).

Studie stavby by měla být dopracovaná nejpozději začátkem prosince, pak radní schválí změnu investičního záměru. Stavitele pavilonu by měl kraj podle Holiše vybírat v polovině roku 2024.