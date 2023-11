Lékaři ruší protest. Omezení péče v nemocnicích ve Zlínském kraji nehrozí

Jak přesně to bude v jednotlivých nemocnicích vypadat, ale bude jasné až za několik dnů. Lékaři totiž chtějí svůj protest proti legalizaci přesčasové práce, dlouhodobému přetěžování, finančnímu ohodnocení a systému zdravotní péče definitivně odvolat až po oficiálním podpisu této dohody.

„Ta informace je velmi čerstvá a netuším, jak to bude vypadat. Ale určitě budeme s lékaři, kteří u nás podali výpověď z přesčasové práce, v dalších dnech jednat,“ reagoval v podvečer ředitel Vsetínské nemocnice Martin Pavlica.

Premiér lékařům slíbil navýšení mezd celkem o 9,8 miliardy korun. Peníze by se měly dostat nejen do státem řízených nemocnic, ale i těch krajských, a to prostřednictvím úhradového dodatku. Podobně jako ve Vsetíně to bude zřejmě vypadat i v dalších nemocnicích ve Zlínském kraji. Nikde se totiž nepřipravovali na velké omezení plánovaných operací, takže nebudou muset ve velkém znovu obvolávat pacienty, jimž posunuli termín operace.

„S odboráři budeme jednat v pátek odpoledne a teprve pak budeme vědět, jak se naplánované prosincové služby změní,“ informovala mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Lucie Sedláčková.

Tady původně odmítlo přesčasovou práci 96 lékařů, tedy asi dvě třetiny z těch, kteří obvykle slouží. Ve Vsetíně to bylo 24 lékařů, tedy asi jedna třetina, v Kroměříži 23, což je patnáct procent, a ve Zlíně nakonec místo avizovaných 202 jen padesát lékařů, tedy kolem patnácti procent.

Například v Kroměříži se situace změnila už během včerejšího dne. „Někdy po poledni mi lékaři z dětského oddělení sdělili, že své výpovědi z přesčasové práce stahují,“ uvedla ředitelka Kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová. „To se mělo dotknout odborných ambulancí dětské alergologie a nefrologie,“ upřesnila.

V této nemocnici také kvůli protestu lékařů předpokládali, že v druhé polovině prosince dojde k omezení chirurgických operací. Jak to nakonec bude vypadat, by mělo být zřejmé v následujících dnech. „Pokud lékaři výpovědi stáhnou a budou se chtít podílet na službách, než nějak změníme systém, tak by k omezení dojít nemuselo,“ naznačila Mergenthalová. „Bude to ale individuální.“

V největší Baťově nemocnici ve Zlíně měla i před včerejší dohodou běžně fungovat většina oddělení. „Když se k nám tato nová informace dostala, měli jsme zrovna primářskou poradu. Na ní pan ředitel požádal primáře dvou oddělení, ve kterých bylo nejvíce lékařů s výpověďmi z přesčasů, aby zjistili, jak se ke změně situace lékaři staví,“ informovala mluvčí Baťovy nemocnice Dana Lipovská. „Vědět to budeme během následujících dnů.“

Teprve poté bude jasné, do jaké míry dojde, nebo nedojde k omezení plánovaných operací. Původně se měl jejich počet snížit o deset až patnáct procent, a to jen o drobné chirurgické, ortopedické a urologické výkony, které snesou odklad. Výpadek v počtu sloužících lékařů měl ve Zlíně ovlivnit také provoz na urgentním příjmu.

Nejvíce lékařů, kteří vypověděli přesčasové služby, je totiž z oddělení anesteziologie a traumatologie. V plánu tak bylo, že místo dvou anesteziologických ambulancí bude v provozu pouze jedna a ze tří traumatologických budou k dispozici jen dvě.

Ve Vsetíně se měl protest dotknout v druhé polovině prosince plánované ortopedické operativy a ortopedické ambulance a rovněž čtyř dnů pohotovosti pro dospělé. Uherskohradišťská nemocnice avizovala, že nebude mít zajištěnou lékařskou pohotovostní službu pro dospělé ve všední dny. Dnes tedy v provozu nebude, o víkendu ale ano. Jak to bude vypadat dál, není jasné, každopádně platí, že zajištění této služby je potřeba změnit.

„Supluje péči praktických lékařů po jejich ordinační době,“ zdůraznila mluvčí nemocnice. „Na rozdíl od sousedních okresů ale drtivou většinu služeb zajišťují naši lékaři, které primárně potřebujeme k zajištění chodu nemocnice.“

Trvale omezíme objem ambulantní péče, říká ředitel nemocnice V Baťově nemocnici se v posledních dnech podařilo snížit počet lékařů, kteří podali výpovědi z přesčasů, o 75 procent. Z původně avizovaných 202 lékařů jich před čtvrteční dohodou podalo výpověď z přesčasové práce jen padesát. „Rozhodnutí kolegů si velmi vážím a zároveň respektuji rozhodnutí těch, kteří v protestu pokračovali. Vím, že všichni naši lékaři celostátní protest podporují,“ prohlásil ředitel Jan Hrdý. Jak se to podařilo?

Věci jsme hodně diskutovali. Naše nemocnice se v letošním roce nachází ve složité situaci vzhledem k rozsáhlým rekonstrukcím a obrovskému tlaku na centrové výkony. V debatách rezonovaly reálné dopady situace na provoz nemocnice a pacienty, hledali jsme možnosti, jak zlepšit podmínky personálu i nemocnice. Rozhodování každého lékaře bylo extrémně těžké, protože musel volit mezi reálnou podporou celostátního protestu a situací ve své nemocnici. Dohodli jste se například na tom, že po službě bude moci většina z nich následující den jít domů. Nebudou na oddělení chybět?

Ano, budou. Bude to znamenat trvalé omezení objemu ambulantní péče, v praxi tedy prodloužení objednacích a čekacích lhůt v ambulancích. Nemocnice se tedy plně zaměří na své poslání, kterým je poskytovat neodkladnou zdravotní péči na lůžku a vysoce specializovanou péči centrovou. To ale nebyla jediná změna, na níž jste se s lékaři nakonec dohodli. Je to tak?

Vedení nemocnice také vyšlo vstříc některým požadavkům lékařů. Například od začátku prosince vzniká nový odbor, který se bude intenzivně zabývat vzděláváním lékařů a dalších zdravotníků. Domluvili jsme se rovněž na předatestačním volnu. Další domluva spočívá v úpravě platových podmínek lékařů, a to v rámci finančních možností nemocnice, souvisejících s úhradovou vyhláškou na příští rok. Finalizováno to bude při uzavření nové kolektivní smlouvy, která bude platit od března 2024.