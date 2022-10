Slivovici si lidé kvůli cenám odřeknou nebo vypálí doma, věští pálenice

Nacházejí dva hlavní: horší úrodu švestek, která sice vypadala na začátku léta ještě dobře, ale negativně se na ní podepsalo následné sucho. A všeobecnou drahotu a z ní vyplývající snahu lidí šetřit na zbytných věcech, mezi něž pálenka přece jen i na Valašsku stále patří.

Navíc když pálenice kvůli rostoucím cenám energií zdražovaly, zejména ty, které jsou napojené na plyn. V této souvislosti to ale může znamenat i větší příklon k nelegálnímu pálení, které je už tak ve Zlínském kraji poměrně rozšířené.

„Pálíme mirabelky, špendlíky, meruňky a už i skoré trnky. Zájem ale zatím není velký. Pálíme zhruba každý druhý den,“ uvedla Zdeňka Chalupová z pěstitelské pálenice v Březnici. „Je méně ovoce a asi je to i kvůli penězům, které lidem scházejí,“ dodala. Vypálení litru čistého lihu tam stojí 269 korun, tedy o dvacet korun více než loni.

V Březnici pálí zhruba od poloviny září, ale ve srovnání s posledními roky spíše menší množství. Chalupová si myslí, že pokud lidé nemají vlastní sady, už se jim nevyplatí kupovat ovoce a následně ještě platit za jeho vypálení. Což může znamenat, že lidé budou bez slivovice, anebo si ji budou chtít vyrobit levněji, tedy nelegálně.

„Určitě toho budou lidé využívat, aby ušetřili. Můžeme si to ale jenom myslet, veřejně se o tom moc nemluví,“ všimla si Chalupová.

„Může to znamenat návrat k černému pálení,“ souhlasí majitel pálenice v Kelníkách Jan Svízela. „V průměru lidé nechají v pálenici čtyři a půl až sedm tisíc korun a dost možná si rozmyslí, jestli mají dát takové peníze za slivovici, když jim dvojnásobně zvedají zálohy na energie a chtějí mít doma teplo,“ doplnil.

Také Svízela registruje menší zájem lidí. V Kelníkách stojí litr čistého vypáleného lihu 280 korun. „Zdražovali jsme jenom o pár korun. Loňská sezona pálení byla lehce nadprůměrná, letos to žádná hitparáda není, pokud jde o přihlášky,“ poznamenal.

Švestky většinou popadaly

„Lidé se ptají na cenu. Dříve se přihlásili a nezajímali se o to, kolik to stojí. Zjišťují, kde je to levnější, protože se jim pálení stále více prodražuje,“ konstatoval páleničář Vladimír Hanák z Přílep, kde stojí vypálení litru čistého lihu 350 korun, protože mají vytápění na plyn.

Právě plynové pálenice zdražovaly kvůli dražšímu plynu více. V Přílepích o 40 korun. V pěstitelské pálenici v Kunovicích, kde také topí plynem, stojí litr vypáleného lihu 330 korun. Před koncem loňského roku to bylo 280 korun.

Například v Jihomoravském kraji se cena vypálení litru čistého lihu vyšplhala i ke 400 korunám. „Lidé přemýšlejí, do čeho dát peníze, a možná nebudou vůbec pálit, když jim pochybí peníze,“ tuší Hanák. „Spíše odřeknou pálení než něco, co nutně potřebují.“

V Přílepích pálí brzké odrůdy švestek a nečekají, že se sezona přehoupne do příštího roku. „Zájem zatím není velký. Je to tady celkem špatné s ovocem, trnky většinou popadaly,“ hlásil Hanák.

Celníci odhalili nelegální pálenice

Situaci sledují také celníci, kteří mají odhalování nelegálních pálenic v popisu práce. „Úroda ovoce je všeobecně velmi špatná a zdražení má vliv na nelegální aktivity všeho druhu,“ řekl mluvčí Celního úřadu pro Zlínský kraj Dušan Janiš. „Je poměrně obtížné predikovat míru nárůstu nelegální výroby lihu. Z logiky věci ji však nelze vyloučit,“ upozornil.

Poslední nelegální pálenici celníci ve Zlínském kraji oficiálně objevili letos v květnu v Lutonině, kde bylo i 500 litrů vypálené slivovice. Další byla v Hluku, kde se jednalo o 110 litrů. V srpnu celníci asistovali u požáru domu na Dolní Bečvě, kde v troskách objevili kompletní zařízení na výrobu destilátu.

Podle odhadů se v tuzemských pěstitelských pálenicích ročně vyrobí kolem tří milionů stoprocentního lihu (tedy přibližně šest milionů litrů destilátů), ale ještě téměř jednou tolik pochází z nelegálního pálení.

„S ohledem na rostoucí inflaci a spotřebitelské ekonomické ochlazení budou lidé stále častěji hledat cestu, jak sehnat nezdaněný alkohol, nebo jak ho bez daně vyrobit,“ naznačil předseda Unie výrobců a dovozců lihovin Pavel Dvořáček, který je ředitelem vizovické likérky Rudolf Jelínek.