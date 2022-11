Zlín má nejvánočnější bar v Česku, tisíce baněk tady věšeli tři dny

„Na tři dny jsme bar zavřeli a střídají se tady všichni, kteří mohli. Lidé z provozu i kanceláří,“ říká Martina Žáčková, mluvčí Obchodního domu, jehož jsou Bistrotéka i bar součástí.

Práci měli rozdělenou. Někdo seděl u krabic s baňkami a navazoval každou z nich na tenký drátek. Další stáli na stavební plošině a s rukama nad hlavou zdobili.

„Stromeček doma budu zdobit o to radostněji, protože to bude snadnější,“ smál se obchodní ředitel Bistrotéky Michal Vala. Na plošinu za ním vyskočil další z kolegů a pustil se do vázání. „Mysli na to, že to potom budeme zase sundávat,“ upozornil Vala a drátek obtočil jen dvakrát.

Během prvního dne zvládli zaplnit zhruba polovinu konstrukce, kterou speciálně kvůli baňkám instalovali pod strop. Na ni ještě natáhli světelné řetězy s drobnými žárovkami. Druhý den ji zaplnili celou a třetí se ladily detaily. Dovazovaly se další baňky, aby se síť dokonale skryla, přidávaly se ozdoby z peří.

Nyní už je bar v provozu, a když do něj člověk vejde, zaregistruje světelné odlesky a tak nějak tuší, že má nad hlavou vánoční výzdobu. Teprve když zvedne oči ke stropu, a to udělá zcela jistě, uvědomí si, na co se dívá.

Nakonec ale baněk přeci jen není 12 tisíc, jak plánovali. „Asi pět se nám jich podařilo při instalaci rozbít,“ pousmála se Žáčková.

Výzdoba se mění s denní dobou, odrážejí se v ní lampy nad stoly i světelný řetěz. Když se venku setmí, zrcadlí se výzdoba ve výlohách. Tím se celý efekt ještě znásobí.

Lidé se mohou podívat do výroby

Baňky vyrobila vsetínská společnost Irisa. Jejich hodnota se blíží půl milionu korun. Jen vyfouknout samotné baňky trvalo dvěma ženám celý měsíc. Potom se barvily do stříbrné, opálové a hnědé barvy.

„Vybrali jsme zemité barvy. Téměř všechno naše bohatství je ukryté pod zemí a my jsme ho tady dostali nad hlavy návštěvníků,“ vysvětlil vedoucí marketingu Irisy Vlastimil Juřička původní myšlenku.

Přestože to pro firmu nebyla snadná ani levná zakázka, s nápadem souhlasila. „Chceme lidem připomenout řemeslo, které je s regionem spojené řadu desetiletí, a přesto se o něm mnoho neví,“ uvedl Juřička.

A zároveň všechny pozval na den otevřených dveří, který naplánovali v Irise ve Vsetíně na 3. prosince. Zájemci se budou moci podívat přímo do výroby – od foukání skleněných koulí přes jejich barvení, sušení a čištění až po zdobení. „Naše pracovnice jsou neuvěřitelně šikovné, dokázaly by na baňku namalovat cokoli,“ ocenil Juřička.

Výrobní družstvo Irisa ve Vsetíně vyrábí baňky už od roku 1954 a 80 procent produkce vyváží do zahraničí.