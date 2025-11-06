„Intenzita provozu i počet směrů, ze kterých vozidla přijíždějí, zvyšují riziko chyb a kolizí,“ přiblížil Marek Sibal, datový analytik ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.
Za posledních pět let se tam stalo 21 dopravních nehod s deseti zraněnými s celkovou škodou přes čtyři miliony korun. Za poslední dva roky jich bylo deset. Nejčastější příčinou bylo nevěnování se řízení a chyby při průjezdu křižovatkou.
Podle Portálu nehod je potíž v nepřehledném vodorovném značení. Odbočující řidiči tady chybují při zařazování do jízdních pruhů. Navíc přechody jsou moc blízko křižovatky, proto je zde vyšší riziko srážky s chodci.
Semafory budou fungovat lépe
Město od léta mění řadiče na všech křižovatkách ve Zlíně, takže semafory budou fungovat lépe. Měly by preferovat MHD, dávat delší zelenou v potřebném směru či zamezit tomu, aby auta zůstávala stát v křižovatce.
Zlín chystá další tři chytré křižovatky, v září vyzkouší první pod Jižními Svahy
Pokud bude mít řidič komunikační zařízení ve voze, mohou ho informovat o možných kolizních situacích, například o chodci v mrtvém úhlu.
Křižovatka má být také přehlednější. „Jednou z možností jsou vodicí čáry, které by řidiče navedly do správného pruhu. Mohou vést i přes křižovatku,“ řekl zlínský radní pro dopravu Václav Kovář, podle něhož je tady nejčastější příčinou nehod jízda na červenou, což radnice neovlivní.
Hodně nehod se zvěří
Portál nehod na základě analýzy vybral deset nejrizikovějších míst ve Zlínském kraji. Druhá skončila silnice II/150 u Loučky na Zlínsku s bilancí 18 nehod a 10 zraněných za posledních pět let. Tady ale za špatná čísla nemohou až tolik řidiči. Nejčastější příčinou je totiž střet se zvěří, což platí i pro jiné úseky. Zlínský kraj je v počtu těchto nehod druhý nejhorší v Česku za Vysočinou.
„Velká rozloha zalesněných a zemědělských oblastí významně ovlivňuje celkovou bezpečnost silničního provozu,“ podotkl Sibal.
Novinka ve Zlíně propojí auta a křižovatky, na chodníky promítne barvy semaforu
Situace u Loučky by se ale i tak mohla zlepšit. Kraj chystá za 75 milionů korun opravu a rozšíření dopravního úseku ve směru na Valašské Meziříčí.
„Silnice tam není moc široká a zejména nákladní vozidla mají při uhýbání problém a končí v příkopu. Rozšíříme ji zhruba o metr,“ sdělil šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. „Silnice bude založená na pilotách a budou tam dvě opěrné zdi dlouhé 90 a 280 metrů, které podrží kraje vozovky, aby neujížděly. Jde o geologicky nestabilní podloží,“ dodal.
Nepozornost řidičů v Kroměříži
Třetím nejnebezpečnějším místem je kroměřížská křižovatka ulic Kotojedská, Moravská a Obvodová, která leží u fotbalového stadionu. Za pět let se tam stalo 18 nehod s devíti zraněnými. Nejčastější příčinou byla jízda na červenou. Křižovatka přitom neleží na hlavním tahu a Kotojedská ulice slouží často spíše jako jeho objížďka.
Nicméně podle Portálu nehod tady řidiči chybují při přejíždění mezi pruhy a odbočování. Někde jim cloní ve výhledu zeleň. Místní upozorňují, že zejména řidiči, kteří křižovatku neznají, se v ní špatně orientují.
Podle odborníků by pomohla úprava vodorovného dopravního značení, doplnění směrových tabulí i prořezání zeleně.
„Nejvíce nehod vzniká při přejezdu ze dvou vedlejších cest na hlavní,“ všiml si kroměřížský místostarosta pro dopravu Karel Holík. „Nevím ale, co bychom tam mohli ještě zlepšit. Jsou tam odbočovací pruhy, semafory. Kdyby byla křižovatka na rovině, tak by tam mohl být kruhový objezd, je ale na horizontu,“ uvažuje. Ani zeleň podle něj řidičům nestíní. „Neřekl bych, že to může mít zásadní vliv na nehody. Podle mě jde hlavně o nepozornost řidičů,“ domnívá se Holík.
Nehoda na Kroměřížsku blokovala důležitou objížďku, tvořily se dlouhé kolony
Čtvrtým nejrizikovějším místem je křižovatka na silnici I/50 u Zlechova na Uherskohradišťsku, dále následují křižovatka třídy Maršála Malinovského a ulic Svatoplukova a U Stadionu v Uherském Hradišti a křižovatka u Štěrkoviště v Otrokovicích na výpadovce na Tlumačov.
Dále úsek cesty u Bohuslavic nedaleko Zlína procházející lesem, železniční přejezd na Podvesné ve Zlíně, podjezd v Dlouhé ulici ve Zlíně a desátá je kruhová křižovatka v Bystřici pod Hostýnem.
Risk na přejezdu v Podvesné
Některá místa prošla, nebo projdou úpravami, která by měla riziko havárií snížit. Třeba u silnice u Bohuslavic krajští silničáři před rokem položili nový živičný koberec na 350 metrech ke konci sjezdu do obce.
„Byl tam nerovný povrch, takže když jel někdo rychle, mohlo ho to rozhodit. Byla tam i nabouraná svodidla. Od opravy nemáme nahlášenu žádnou nehodu,“ popsal Malý.
V případě železničního přejezdu na zlínské Podvesné, po němž denně projede 11 tisíc aut, se počítá s jeho proměnou při plánované modernizaci železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic. Práce začnou v Otrokovicích příští nebo přespříští rok. Hlavní cesta pak povede nad kolejemi, takže nebezpečné křížení zmizí.
„Měření ukazuje, že řidiči zde často riskují – nerespektují výstražnou signalizaci, projíždějí přejezd těsně před příjezdem vlaku nebo se rozjíždějí příliš brzy po zhasnutí světel,“ upřesnila datová analytička Petra Marková z DataFriends.
Podle magistrátu na přejezdu není prostor pro dočasné instalování závor. Běžné dopravní značení se tam vyměnilo za reflexní.
V případě podjezdu v Dlouhé ulici ve Zlíně se většinou jedná o nehody kamionů, které jsou příliš velké. V podchodu zůstanou „viset“ a blokují dopravu. Jde o chyby šoférů, kteří nerespektují dopravní značky.