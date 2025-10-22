Tragická nehoda na Zlínsku uzavřela silnici mezi Napajedly a Topolnou

„Při čelní srážce dvou osobních aut došlo k jednomu úmrtí a několika zraněním. Silnice zůstává do odvolání uzavřena,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí zlínské policie Petr Jaroš.
Na místo nehody vyjelo pět posádek záchranné služby, z toho jedna s lékařem. Zasahovala také letecká záchranná služba z Brna. „Na místě jsme ošetřili čtyři zraněné lidi. Jeden z nich utrpěl velmi vážná zranění a byl letecky transportován do nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Další tři lidé se středně těžkými zraněními byli převezeni do uherskohradišťské nemocnice,“ sdělila uvedla redakci iDNES.cz
„V místě nehody vyjeli dvě jednotky hasičů, ti však nemuseli nikoho vyprošťovat,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Kamil Tlušťák.
